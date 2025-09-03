Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналисты прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/zhurnalisty-861676242.html
Журналисты прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине
Журналисты прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине - 03.09.2025, ПРАЙМ
Журналисты прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине
Журналисты, представляющие СМИ многих стран мира, ранним утром в среду прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где через несколько часов начнется масштабный... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T02:14+0300
2025-09-03T02:14+0300
экономика
общество
мировая экономика
китай
пекин
кнр
си цзиньпин
владимир путин
ким чен ын
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861676242.jpg?1756854847
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Журналисты, представляющие СМИ многих стран мира, ранним утром в среду прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где через несколько часов начнется масштабный военный парад, передает корреспондент РИА Новости. Китай 3 сентября проведет масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Торжественные мероприятия на площади Тяньаньмэнь, включая военный парад, начнутся в среду в 9 утра (4.00 мск). Журналисты, которые будут работать на параде, начали проходить проверки безопасности еще в 02.00 среды (21.00 мск вторника). В центре для работников СМИ в Пекине журналисты получили разрешения на проход на парад, а также вслепую "вытянули" конверты, в которых находились приглашения с номером места на трибуне. После нескольких раундов проверок журналисты начали прибывать на трибуны около 5.40 утра (00.40 мск). По состоянию на 6.40 (1.40 мск) на площади проводятся финальные репетиции оркестра, многочисленные волонтеры помогают работникам СМИ занять свои места, журналисты настраивают оборудование, делают фотографии, снимают видео и пишут новостные заметки. В 8.20 (3.20 мск) работники СМИ должны будут окончательно занять свои места. На время парада на площади были установлены трибуны, а также праздничные декорации. Работники СМИ, которые аккредитовались для освещения парада на месте, заранее должны были получить специальный стикер на технику, включая зарядные устройства (power bank) в центре для СМИ, после того как она пройдет соответствующие проверки. Журналистов также обязали подписать соглашение об отказе от использования "режима модема" в мобильных устройствах на время проведения парада. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэка сообщил, что в параде 3 сентября в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Центральноетелевидение Китая сообщало, что в 20.00 (15.00 мск) в этот же день в Доме народных собраний в Пекине состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Отмечалось, что на вечере "будут присутствовать Си Цзиньпин и другие". Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что в памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае примут участие двадцать шесть глав иностранных государств и правительств. Среди приглашенных лидеров президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын.
китай
пекин
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, китай, пекин, кнр, си цзиньпин, владимир путин, ким чен ын
Экономика, Общество , Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, КНР, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын
02:14 03.09.2025
 
Журналисты прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине

Журналисты прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где начнется военный парад

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Журналисты, представляющие СМИ многих стран мира, ранним утром в среду прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где через несколько часов начнется масштабный военный парад, передает корреспондент РИА Новости.
Китай 3 сентября проведет масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Торжественные мероприятия на площади Тяньаньмэнь, включая военный парад, начнутся в среду в 9 утра (4.00 мск).
Журналисты, которые будут работать на параде, начали проходить проверки безопасности еще в 02.00 среды (21.00 мск вторника). В центре для работников СМИ в Пекине журналисты получили разрешения на проход на парад, а также вслепую "вытянули" конверты, в которых находились приглашения с номером места на трибуне. После нескольких раундов проверок журналисты начали прибывать на трибуны около 5.40 утра (00.40 мск).
По состоянию на 6.40 (1.40 мск) на площади проводятся финальные репетиции оркестра, многочисленные волонтеры помогают работникам СМИ занять свои места, журналисты настраивают оборудование, делают фотографии, снимают видео и пишут новостные заметки. В 8.20 (3.20 мск) работники СМИ должны будут окончательно занять свои места.
На время парада на площади были установлены трибуны, а также праздничные декорации.
Работники СМИ, которые аккредитовались для освещения парада на месте, заранее должны были получить специальный стикер на технику, включая зарядные устройства (power bank) в центре для СМИ, после того как она пройдет соответствующие проверки. Журналистов также обязали подписать соглашение об отказе от использования "режима модема" в мобильных устройствах на время проведения парада.
Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэка сообщил, что в параде 3 сентября в Пекине примут участие 45 военных расчетов.
Общее время парада составит около 70 минут. Центральноетелевидение Китая сообщало, что в 20.00 (15.00 мск) в этот же день в Доме народных собраний в Пекине состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Отмечалось, что на вечере "будут присутствовать Си Цзиньпин и другие".
Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что в памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае примут участие двадцать шесть глав иностранных государств и правительств. Среди приглашенных лидеров президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаКИТАЙПекинКНРСи ЦзиньпинВладимир ПутинКим Чен Ын
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала