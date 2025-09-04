Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Австралийские фермеры в июле на фоне введения США импортных пошлин смогли нарастить поставки мяса в эту страну до рекордных для двусторонней торговли 463,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Против Австралии действует с апреля "базовый" импортный тариф США в 10%, исключение - алюминий, сталь и медь (50%), также автомобили и запчасти для них (25%). В июле Штаты увеличили импорт мяса из Австралии до рекордных 463,5 миллиона долларов, что на четверть больше уровня июня этого года и на треть - июля прошлого года. Это произошло главным образом за счет роста ввозимых объемов - почти на 30%, при этом условная цена одного килограмма изменилась не так значительно - всего на 4%. Это может говорить о переориентации американских покупателей со стран с более высокими импортными пошлинами на австралийский товар. Например, доля Бразилии, для которой действует пошлина в 50%, в закупках Штатов сократилась до 6,1% с 7% годом ранее. Однако австралийский импорт мог вырасти и за счет реэкспорта мяса от соседки - Новой Зеландии. Для той действует повышенный тариф на ввоз товаров в США в 15%. При этом за год экспорт новозеландского мяса в США в физическом выражении сократился почти на 22%.
18:58 04.09.2025
 
Пошлины США подстегнули поставки мяса из Австралии до рекорда

Австралийские фермеры в июле нарастили поставки мяса до рекордных $463,5 млн

© РИА Новости . Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Вид австралийского города Сидней. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Юрьев
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Австралийские фермеры в июле на фоне введения США импортных пошлин смогли нарастить поставки мяса в эту страну до рекордных для двусторонней торговли 463,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Против Австралии действует с апреля "базовый" импортный тариф США в 10%, исключение - алюминий, сталь и медь (50%), также автомобили и запчасти для них (25%).
В июле Штаты увеличили импорт мяса из Австралии до рекордных 463,5 миллиона долларов, что на четверть больше уровня июня этого года и на треть - июля прошлого года. Это произошло главным образом за счет роста ввозимых объемов - почти на 30%, при этом условная цена одного килограмма изменилась не так значительно - всего на 4%.
Это может говорить о переориентации американских покупателей со стран с более высокими импортными пошлинами на австралийский товар. Например, доля Бразилии, для которой действует пошлина в 50%, в закупках Штатов сократилась до 6,1% с 7% годом ранее.
Однако австралийский импорт мог вырасти и за счет реэкспорта мяса от соседки - Новой Зеландии. Для той действует повышенный тариф на ввоз товаров в США в 15%. При этом за год экспорт новозеландского мяса в США в физическом выражении сократился почти на 22%.
Государственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Китай устранил препятствия в торговле с Австралией, заявил Альбанезе
27 августа, 15:30
 
