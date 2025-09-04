https://1prime.ru/20250904/avstraliya-861802619.html

Пошлины США подстегнули поставки мяса из Австралии до рекорда

Пошлины США подстегнули поставки мяса из Австралии до рекорда - 04.09.2025, ПРАЙМ

Пошлины США подстегнули поставки мяса из Австралии до рекорда

Австралийские фермеры в июле на фоне введения США импортных пошлин смогли нарастить поставки мяса в эту страну до рекордных для двусторонней торговли 463,5... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T18:58+0300

2025-09-04T18:58+0300

2025-09-04T18:58+0300

мировая экономика

сша

австралия

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/img/82950/45/829504527_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_169f18747c7f8d5c1c47b2713d1a3935.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Австралийские фермеры в июле на фоне введения США импортных пошлин смогли нарастить поставки мяса в эту страну до рекордных для двусторонней торговли 463,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Против Австралии действует с апреля "базовый" импортный тариф США в 10%, исключение - алюминий, сталь и медь (50%), также автомобили и запчасти для них (25%). В июле Штаты увеличили импорт мяса из Австралии до рекордных 463,5 миллиона долларов, что на четверть больше уровня июня этого года и на треть - июля прошлого года. Это произошло главным образом за счет роста ввозимых объемов - почти на 30%, при этом условная цена одного килограмма изменилась не так значительно - всего на 4%. Это может говорить о переориентации американских покупателей со стран с более высокими импортными пошлинами на австралийский товар. Например, доля Бразилии, для которой действует пошлина в 50%, в закупках Штатов сократилась до 6,1% с 7% годом ранее. Однако австралийский импорт мог вырасти и за счет реэкспорта мяса от соседки - Новой Зеландии. Для той действует повышенный тариф на ввоз товаров в США в 15%. При этом за год экспорт новозеландского мяса в США в физическом выражении сократился почти на 22%.

https://1prime.ru/20250827/otnosheniya-861335618.html

сша

австралия

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, австралия, бразилия