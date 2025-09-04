Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/eao-861751040.html
В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат
В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат - 04.09.2025, ПРАЙМ
В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат
Соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО на 10 миллиардов рублей заключили на Восточном экономическом форуме, сообщает | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:02+0300
2025-09-04T07:02+0300
экономика
россия
промышленность
амурская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861751040.jpg?1756958520
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО на 10 миллиардов рублей заключили на Восточном экономическом форуме, сообщает в своём Telegram-канале врио губернатора ЕАО Мария Костюк. "На Восточном экономическом форуме заключили соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Сумма инвестиций — 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В рамках соглашения на комбинате увеличится производство с 3 до 4,6 миллиона тонн руды в год, а также будут созданы собственный парк горно-транспортного оборудования и оборудования для буровзрывных работ. В результате появится более 500 новых рабочих мест для жителей области. Как отметила Костюк, помимо этого планируется начать освоение Гаринского железорудного месторождения в Амурской области с переработкой руды на базе горно-обогатительного комбината.
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, амурская область
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Амурская область
07:02 04.09.2025
 
В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат

На ВЭФ договорились о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО на 10 миллиардов рублей заключили на Восточном экономическом форуме, сообщает в своём Telegram-канале врио губернатора ЕАО Мария Костюк.
"На Восточном экономическом форуме заключили соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Сумма инвестиций — 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В рамках соглашения на комбинате увеличится производство с 3 до 4,6 миллиона тонн руды в год, а также будут созданы собственный парк горно-транспортного оборудования и оборудования для буровзрывных работ. В результате появится более 500 новых рабочих мест для жителей области.
Как отметила Костюк, помимо этого планируется начать освоение Гаринского железорудного месторождения в Амурской области с переработкой руды на базе горно-обогатительного комбината.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьАмурская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала