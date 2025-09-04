Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250904/garantii-861759124.html
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности - 04.09.2025, ПРАЙМ
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
Гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер, это гарантии опасности европейскому континенту, заявила... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T08:59+0300
2025-09-04T08:59+0300
политика
россия
общество
украина
владивосток
владимир зеленский
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861714711_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_8766c6468cfc7e01d765b17021d1b663.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер, это гарантии опасности европейскому континенту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров - даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер. Они направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора, для провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250829/ukraina-861459497.html
украина
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861714711_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_2bdb58ac15a3c8ad2cc76f7856eb6993.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, владивосток, владимир зеленский, мария захарова, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Владивосток, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД РФ
08:59 04.09.2025
 
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности

Захарова назвала требования Зеленского для Украины гарантиями опасности

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития
ВЭФ-2025. Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер, это гарантии опасности европейскому континенту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров - даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер. Они направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора, для провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он требует для Украины
29 августа, 17:35
 
ПолитикаРОССИЯОбществоУКРАИНАВладивостокВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала