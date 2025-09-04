https://1prime.ru/20250904/garantii-861759124.html
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер, это гарантии опасности европейскому континенту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров - даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер. Они направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора, для провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
