ГК "Дело" прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России
ГК "Дело" прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России - 04.09.2025, ПРАЙМ
ГК "Дело" прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России
ВЛАДИВОСТОК. 4 сен - РИА Новости. Группа компаний “Дело” прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России по итогам текущего года на 5%, за январь-июль... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T04:41+0300
бизнес
россия
ВЛАДИВОСТОК. 4 сен - РИА Новости. Группа компаний “Дело” прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России по итогам текущего года на 5%, за январь-июль текущего года коррекция составила 6%, сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) первый заместитель гендиректора по стратегии и развитию группы Александр Иодчин.
“В целом, рынок по России за первые семь месяцев скорректировался на 6%, но с учетом последних тенденций, которые мы видим, плюс с учетом сезонного фактора, мы считаем, что четвертый квартал будет полегче, и в целом по году мы прогнозируем порядка 5% коррекция рынка. В целом, мы видим позитивный сигнал”, - рассказал Иодчин.
По данным компании “Глобал Портс” (входит в ГК “Дело”) контейнерный рынок России по итогам прошлого года вырос на 14,1% по сравнению с 2023 годом и составил 5,4 тысячи TEU, что, по оценке компании, сопоставимо с уровнем 2021 года.
“Если мы говорим про 2026 год, то здесь уровень неопределенности существенно выше. Мы для себя рассматриваем различные сценарии. Они очень сильно и от того, как будут корректироваться ключевая ставка, как будут меняться геополитические условия. Но базовый сценарий у нас в прогнозе - 4% роста”, - сообщил первый замглавы группы.
"То есть, мы ожидаем, что рынок в следующем году вырастет, но, к сожалению, пока в базовом сценарии не закладываем уровень 2024 года, но ожидаем, что приблизимся к нему вплотную", - пояснил он.
По словам Иодчина, ключевыми факторами, повлиявшими на объемы импорта, стали высокая ключевая ставка Банка Росии, “сильный рубль”, а также накопленные запасы техники, особенно автомобилей, в конце прошлого года. А на экспортные перевозки влияние оказал также сильный рубль, а также замедление роста китайской экономики.
“Какие-то из этих факторов будут продолжать влиять, какие-то все таки, как мы рассчитываем, все-таки будут корректироваться. Это все будет давать поддержку как импорту, так и экспорту”, - заключил Иодчин.
