ГТЛК заключила договоры поставки и лизинга 50 самолетов "Байкал" - 04.09.2025
ГТЛК заключила договоры поставки и лизинга 50 самолетов "Байкал"
ГТЛК заключила договоры поставки и лизинга 50 самолетов "Байкал" - 04.09.2025, ПРАЙМ
ГТЛК заключила договоры поставки и лизинга 50 самолетов "Байкал"
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов "Байкал" для альянса... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T03:55+0300
2025-09-04T03:55+0300
бизнес
россия
владивосток
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861744260.jpg?1756947353
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов "Байкал" для альянса независимых эксплуатантов "Аэрохимфлот", сообщает ГТЛК. Соответствующие документы заключены в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. "Поставщиком воздушных судов выступит Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Все самолеты будут переданы в лизинг на льготных условиях авиакомпаниям, входящим в состав альянса независимых эксплуатантов "Аэрохимфлот" ("Борус", "Агат", "Спецавиа" и АТЦ "Вираж") в 2027-2031 годах", - говорится в сообщении. Уточняется, что для финансирования сделки планируется привлечь средства Фонда национального благосостояния. ЛМС-901 "Байкал" – девятиместный турбовинтовой легкий многоцелевой самолет для местных воздушных линий. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах. "Байкалы" разрабатывают на замену устаревших самолетов Ан-2 и Ан-3. По данным ГТЛК, самолеты "Байкал", в частности, планируется использовать для выполнения лесоавиационных, авиационно-химических и транспортно-связных работ, аэрофотосъемки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Краснодарском крае. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
краснодарский край
бизнес, россия, владивосток, краснодарский край
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Краснодарский край
03:55 04.09.2025
 
ГТЛК заключила договоры поставки и лизинга 50 самолетов "Байкал"

ГТЛК заключила договоры поставки и лизинга 50 новых легкомоторных самолетов "Байкал"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов "Байкал" для альянса независимых эксплуатантов "Аэрохимфлот", сообщает ГТЛК.
Соответствующие документы заключены в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Поставщиком воздушных судов выступит Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Все самолеты будут переданы в лизинг на льготных условиях авиакомпаниям, входящим в состав альянса независимых эксплуатантов "Аэрохимфлот" ("Борус", "Агат", "Спецавиа" и АТЦ "Вираж") в 2027-2031 годах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для финансирования сделки планируется привлечь средства Фонда национального благосостояния.
ЛМС-901 "Байкал" – девятиместный турбовинтовой легкий многоцелевой самолет для местных воздушных линий. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах. "Байкалы" разрабатывают на замену устаревших самолетов Ан-2 и Ан-3.
По данным ГТЛК, самолеты "Байкал", в частности, планируется использовать для выполнения лесоавиационных, авиационно-химических и транспортно-связных работ, аэрофотосъемки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Краснодарском крае.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Бизнес РОССИЯ Владивосток Краснодарский край
 
 
