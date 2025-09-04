https://1prime.ru/20250904/investitsii-861753897.html

Российские инвестиции в недвижимость Таиланда составляют от 40% до 50%

Российские инвестиции в недвижимость Таиланда составляют от 40% до 50% - 04.09.2025, ПРАЙМ

Российские инвестиции в недвижимость Таиланда составляют от 40% до 50%

Российские инвестиции в рынок недвижимости Таиланда составляют от 40% до 50% его иностранного сегмента, сообщил на сессии бизнес-диалога Россия - Таиланд в... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T07:54+0300

2025-09-04T07:54+0300

2025-09-04T07:54+0300

бизнес

россия

финансы

таиланд

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861753897.jpg?1756961652

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российские инвестиции в рынок недвижимости Таиланда составляют от 40% до 50% его иностранного сегмента, сообщил на сессии бизнес-диалога Россия - Таиланд в рамках Восточного Экономического Форума председатель Делового совета Россия - Таиланд, президент "Ассоциации электрометаллургических предприятий" России Иван Демченко. "Несмотря на то, что у нас сегодня довольно низкий уровень торговли в 1,8 миллиарда долларов, у нас огромное количество туристов, которые едут в Таиланд, в этом году мы можем превысить цифру в 2 миллиона человек", - сказал он, уточнив, что российские туристы "самые богатые в сравнении с представителями других стран", их расходы на отдыхе в Таиланде превышают расходы других иностранцев в два-три раза и составляют в среднем 2 тысячи долларов на человека за поездку. "То есть это уже порядка 4 миллиарда долларов, которые тратят россияне в Таиланде. При этом хочу отметить, что в Таиланде еще и огромный рынок недвижимости, который оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Треть этого рынка – это его иностранный сегмент. В этом иностранном сегменте инвестиции россиян составляют от 40% до 50%", - добавил Демченко. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

таиланд

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, таиланд, владивосток