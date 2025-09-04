https://1prime.ru/20250904/jakutija-861748942.html
В Якутии на руднике обрушилась горная порода
ЯКУТСК, 4 сен - ПРАЙМ. Горная порода обрушилась на руднике в Якутии, пострадал один человек, рабочий персонал выводят на поверхность, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"Поступило сообщение о том, что в руднике на территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал", - рассказали в пресс-службе.
По данным ГУМЧС, на месте происшествия находится отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника.
Поясняется, что на момент обрушения горной породы, на данном горизонте находился один человек, всего на руднике находилось 55 человек. Их выводят на поверхность.
"Работа рудника остановлена, до обследования и выяснения причин", - добавили в ведомстве.
