https://1prime.ru/20250904/kallas-861797744.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968890_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3756c1bf3a9d2b429563facb9fd8cead.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС охарактеризовала слова Владимира Путина о роли СССР и Китая в победе над нацизмом во Второй мировой войне как "нечто новое". "Россия обращалась к Китаю и говорила: "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм", а я подумала: "Окей, это что-то новенькое". Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов",, — утверждает она. Владимир Путин перед официальным визитом в Китай в интервью агентству Синьхуа подчеркнул, что народы СССР и Китая приняли на себя основной удар во Второй мировой войне и понесли наибольшие человеческие потери. Он акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин решительно выступают против попыток извратить историю Второй мировой войны, героизации нацистов и милитаристов, отметив, что в некоторых западных странах происходит пересмотр итогов войны и фальсификация исторической правды. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября в заявлении, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны, отметили, что победа была достигнута благодаря единству всех миролюбивых стран.
Каллас сделала дерзкое заявление о России и Китае

Каллас сочла слова Путина о победе СССР и Китая над нацизмом чем-то новеньким

© Фото : MSC/Karl-Josef HildenbrandВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Архивное фото
© Фото : MSC/Karl-Josef Hildenbrand
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС охарактеризовала слова Владимира Путина о роли СССР и Китая в победе над нацизмом во Второй мировой войне как "нечто новое".
"Россия обращалась к Китаю и говорила: "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм", а я подумала: "Окей, это что-то новенькое". Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов",, — утверждает она.
Владимир Путин перед официальным визитом в Китай в интервью агентству Синьхуа подчеркнул, что народы СССР и Китая приняли на себя основной удар во Второй мировой войне и понесли наибольшие человеческие потери. Он акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин решительно выступают против попыток извратить историю Второй мировой войны, героизации нацистов и милитаристов, отметив, что в некоторых западных странах происходит пересмотр итогов войны и фальсификация исторической правды.
Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября в заявлении, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны, отметили, что победа была достигнута благодаря единству всех миролюбивых стран.
