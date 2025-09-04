https://1prime.ru/20250904/kallas-861797744.html

Каллас сделала дерзкое заявление о России и Китае

Каллас сделала дерзкое заявление о России и Китае - 04.09.2025, ПРАЙМ

Каллас сделала дерзкое заявление о России и Китае

Глава евродипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС охарактеризовала слова Владимира Путина о роли СССР и Китая в... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T17:00+0300

2025-09-04T17:00+0300

2025-09-04T17:00+0300

россия

мировая экономика

москва

китай

пекин

кая каллас

владимир путин

шос

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968890_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3756c1bf3a9d2b429563facb9fd8cead.jpg

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС охарактеризовала слова Владимира Путина о роли СССР и Китая в победе над нацизмом во Второй мировой войне как "нечто новое". "Россия обращалась к Китаю и говорила: "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм", а я подумала: "Окей, это что-то новенькое". Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов",, — утверждает она. Владимир Путин перед официальным визитом в Китай в интервью агентству Синьхуа подчеркнул, что народы СССР и Китая приняли на себя основной удар во Второй мировой войне и понесли наибольшие человеческие потери. Он акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин решительно выступают против попыток извратить историю Второй мировой войны, героизации нацистов и милитаристов, отметив, что в некоторых западных странах происходит пересмотр итогов войны и фальсификация исторической правды. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября в заявлении, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны, отметили, что победа была достигнута благодаря единству всех миролюбивых стран.

https://1prime.ru/20250904/zelenskiy-861793018.html

https://1prime.ru/20250904/putin-861782478.html

москва

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, москва, китай, пекин, кая каллас, владимир путин, шос, ес