2025-09-04T07:04+0300
2025-09-04T07:04+0300
общество
китай
пекин
сша
владимир путин
си цзиньпин
ким чен ын
общество , китай, пекин, сша, владимир путин, си цзиньпин, ким чен ын
Общество , КИТАЙ, Пекин, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
07:04 04.09.2025
 
На Западе объяснили встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
МОСКВА, 4 cен — ПРАЙМ. Первая в истории встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала символичной, она грозит даже затмить масштабный военный парад в Пекине, пишет британская газета Guardian.
"Первой в истории встрече Си, Путина и Кима был придан столь мощный символизм, что она грозила затмить масштабный военный парад, прошедший по улицам китайской столицы", — говорится в материале.
На Западе рассказали в чем заключается значение военного парада в Пекине
06:57
06:57
Как пишет издание, результаты встречи пока неясны, но лидеры многих стран, включая США, Британию, Японию и Южную Корею, наверняка наблюдали за происходящим со смесью любопытства и тревоги.
"Поэтому существует большая вероятность, что события среды привлекут внимание (Президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и других западных лидеров", — подчеркивается в материале.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин оценил итоги визита в Китай
Вчера, 19:11
Вчера, 19:11
 
