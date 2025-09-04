https://1prime.ru/20250904/kitay-861751249.html

На Западе объяснили встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Первая в истории встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала символичной, она грозит даже затмить... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T07:04+0300

общество

китай

пекин

сша

владимир путин

си цзиньпин

ким чен ын

МОСКВА, 4 cен — ПРАЙМ. Первая в истории встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала символичной, она грозит даже затмить масштабный военный парад в Пекине, пишет британская газета Guardian."Первой в истории встрече Си, Путина и Кима был придан столь мощный символизм, что она грозила затмить масштабный военный парад, прошедший по улицам китайской столицы", — говорится в материале.Как пишет издание, результаты встречи пока неясны, но лидеры многих стран, включая США, Британию, Японию и Южную Корею, наверняка наблюдали за происходящим со смесью любопытства и тревоги."Поэтому существует большая вероятность, что события среды привлекут внимание (Президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и других западных лидеров", — подчеркивается в материале.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

китай

2025

общество , китай, пекин, сша, владимир путин, си цзиньпин, ким чен ын