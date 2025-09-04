https://1prime.ru/20250904/mer-861742553.html

В МЭР прокомментировали введение безвизового режима с Китаем

В МЭР прокомментировали введение безвизового режима с Китаем - 04.09.2025, ПРАЙМ

В МЭР прокомментировали введение безвизового режима с Китаем

Введение безвизового режима Китаем для граждан России является односторонним решением, есть вещи, которые требуют проработки для введения зеркальной меры,... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T02:58+0300

2025-09-04T02:58+0300

2025-09-04T02:58+0300

россия

экономика

мировая экономика

китай

рф

кнр

борис титов

снг

мид китая

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861742553.jpg?1756943890

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Введение безвизового режима Китаем для граждан России является односторонним решением, есть вещи, которые требуют проработки для введения зеркальной меры, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Решение Китая - не какое-то отдельное соглашение между странами. Это одностороннее снятие виз с китайской стороны для граждан России. К тому же, есть определенные вещи, которые требуют проработки для введения зеркальной меры", - сообщил он, комментируя введение безвизового режима КНР для РФ. Он добавил, что Китай сейчас проводит внутри страны политику сильной либерализации визового режима. За два года Китай снял визовый режим для многих стран, в том числе для СНГ, пояснил Кондратьев. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, рф, кнр, борис титов, снг, мид китая, мид