Минвостокразвития рассчитывает подписать с КНР соглашение о МТОР - 04.09.2025
Минвостокразвития рассчитывает подписать с КНР соглашение о МТОР
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитывает в начале следующего года подписать с китайской стороной межправительственное соглашение по... | 04.09.2025
2025-09-04T06:22+0300
2025-09-04T06:22+0300
экономика
россия
рф
дальний восток
арктика
владимир путин
минвостокразвития
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитывает в начале следующего года подписать с китайской стороной межправительственное соглашение по международной территории опережающего развития (МТОР) на Дальнем востоке, заявил в четверг заместитель главы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, закрепляющий правовые основы для создания МТОР на Дальнем Востоке – это специальный режим с льготными условиями для инвесторов. Минвостокразвития 21 августа сообщало о планах предложить китайской стороне подписать межправительственное соглашение о создании МТОР. "В начале следующего года на межправительственной комиссии (планируется-ред.) его подписать", - заявил Алтабаев на сессии ВЭФ "Остров возможностей: новый этап развития Большого Уссурийского". Алтабаев отметил, что такое соглашение будет одним из первых подобных соглашений между РФ и КНР, и ведомство в настоящее время до конца года готовит его проект совместно с правительством Хабаровского края. Замминистра добавил, что подписание межправительственного соглашения о МТОР даст китайскому бизнесу, работающему на этой МТОР, широкие преференции. "На российской стороне это двадцатилетний льготный период, ограниченные проверки и комфортное сопровождение от регионального правительства и от федеральной власти", - указал он. Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на десять лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, рф, дальний восток, арктика, владимир путин, минвостокразвития
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владимир Путин, Минвостокразвития
06:22 04.09.2025
 
Минвостокразвития рассчитывает подписать с КНР соглашение о МТОР

Замглавы Минвостокразвития Алтабаев: Россия и КНР подпишут соглашение о создании МТОР

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитывает в начале следующего года подписать с китайской стороной межправительственное соглашение по международной территории опережающего развития (МТОР) на Дальнем востоке, заявил в четверг заместитель главы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, закрепляющий правовые основы для создания МТОР на Дальнем Востоке – это специальный режим с льготными условиями для инвесторов. Минвостокразвития 21 августа сообщало о планах предложить китайской стороне подписать межправительственное соглашение о создании МТОР.
"В начале следующего года на межправительственной комиссии (планируется-ред.) его подписать", - заявил Алтабаев на сессии ВЭФ "Остров возможностей: новый этап развития Большого Уссурийского".
Алтабаев отметил, что такое соглашение будет одним из первых подобных соглашений между РФ и КНР, и ведомство в настоящее время до конца года готовит его проект совместно с правительством Хабаровского края.
Замминистра добавил, что подписание межправительственного соглашения о МТОР даст китайскому бизнесу, работающему на этой МТОР, широкие преференции.
"На российской стороне это двадцатилетний льготный период, ограниченные проверки и комфортное сопровождение от регионального правительства и от федеральной власти", - указал он.
Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на десять лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Экономика РОССИЯ РФ Дальний Восток АРКТИКА Владимир Путин Минвостокразвития
 
 
