Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250904/putin-861773124.html
Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока
Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока, отметив, что можно было бы гораздо эффективнее и с большей отдачей... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T11:30+0300
2025-09-04T11:30+0300
энергетика
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_2f5656051a1f132fc22891458d85738c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока, отметив, что можно было бы гораздо эффективнее и с большей отдачей использовать уголь как базовый первичный энергетический ресурс. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. "Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания. Ну, например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство", - сказал Путин. Президент РФ отметил, что в то же время есть достаточно большое количество угля различного класса, запасов которого хватит на 900 лет. "Который, безусловно, можно гораздо эффективнее, наверное, использовать, с большей отдачей, при соблюдении всех экологических требований использовать как базовый первичный энергетический ресурс", - заметил Путин.
https://1prime.ru/20250901/energetika-861590020.html
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_d0ab1a88b7fae54954e160c09deae8cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток, владивосток, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин
11:30 04.09.2025
 
Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока

Президент Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока, отметив, что можно было бы гораздо эффективнее и с большей отдачей использовать уголь как базовый первичный энергетический ресурс.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока.
"Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания. Ну, например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что в то же время есть достаточно большое количество угля различного класса, запасов которого хватит на 900 лет.
"Который, безусловно, можно гораздо эффективнее, наверное, использовать, с большей отдачей, при соблюдении всех экологических требований использовать как базовый первичный энергетический ресурс", - заметил Путин.
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Россия и Китай расширят сотрудничество в области атомной энергетики
1 сентября, 13:30
 
ЭнергетикаРОССИЯДальний ВостокВладивостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала