https://1prime.ru/20250904/putin-861773124.html

Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока

Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока - 04.09.2025, ПРАЙМ

Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока, отметив, что можно было бы гораздо эффективнее и с большей отдачей... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T11:30+0300

2025-09-04T11:30+0300

2025-09-04T11:30+0300

энергетика

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_2f5656051a1f132fc22891458d85738c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока, отметив, что можно было бы гораздо эффективнее и с большей отдачей использовать уголь как базовый первичный энергетический ресурс. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. "Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания. Ну, например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство", - сказал Путин. Президент РФ отметил, что в то же время есть достаточно большое количество угля различного класса, запасов которого хватит на 900 лет. "Который, безусловно, можно гораздо эффективнее, наверное, использовать, с большей отдачей, при соблюдении всех экологических требований использовать как базовый первичный энергетический ресурс", - заметил Путин.

https://1prime.ru/20250901/energetika-861590020.html

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, владивосток, владимир путин