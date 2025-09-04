https://1prime.ru/20250904/putin-861773124.html
Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока
Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока, отметив, что можно было бы гораздо эффективнее и с большей отдачей... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T11:30+0300
2025-09-04T11:30+0300
2025-09-04T11:30+0300
энергетика
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_2f5656051a1f132fc22891458d85738c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока, отметив, что можно было бы гораздо эффективнее и с большей отдачей использовать уголь как базовый первичный энергетический ресурс. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. "Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания. Ну, например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство", - сказал Путин. Президент РФ отметил, что в то же время есть достаточно большое количество угля различного класса, запасов которого хватит на 900 лет. "Который, безусловно, можно гораздо эффективнее, наверное, использовать, с большей отдачей, при соблюдении всех экологических требований использовать как базовый первичный энергетический ресурс", - заметил Путин.
https://1prime.ru/20250901/energetika-861590020.html
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_d0ab1a88b7fae54954e160c09deae8cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, владивосток, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин
Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока
Президент Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин указал на проблемы в энергообеспечении Дальнего Востока, отметив, что можно было бы гораздо эффективнее и с большей отдачей использовать уголь как базовый первичный энергетический ресурс.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока.
"Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания. Ну, например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что в то же время есть достаточно большое количество угля различного класса, запасов которого хватит на 900 лет.
"Который, безусловно, можно гораздо эффективнее, наверное, использовать, с большей отдачей, при соблюдении всех экологических требований использовать как базовый первичный энергетический ресурс", - заметил Путин.
Россия и Китай расширят сотрудничество в области атомной энергетики