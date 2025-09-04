https://1prime.ru/20250904/putin-861782929.html
Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами. "Мы видим, что Дальний Восток, благодаря, кстати говоря, нашим общим усилиям, за что хочу вас всех поблагодарить - это действительно результат нашей совместной командной работы. Само по себе бы это развитие такими темпами, как оно сейчас наблюдается, безусловно бы, не шло. Ну так вот, мы видим, что Дальний Восток развивается опережающими темпами", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами.
"Мы видим, что Дальний Восток, благодаря, кстати говоря, нашим общим усилиям, за что хочу вас всех поблагодарить - это действительно результат нашей совместной командной работы. Само по себе бы это развитие такими темпами, как оно сейчас наблюдается, безусловно бы, не шло. Ну так вот, мы видим, что Дальний Восток развивается опережающими темпами", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
