Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами

Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами - 04.09.2025, ПРАЙМ

Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами

Президент России Владимир Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T13:23+0300

2025-09-04T13:23+0300

2025-09-04T13:23+0300

экономика

россия

промышленность

дальний восток

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_2f5656051a1f132fc22891458d85738c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами. "Мы видим, что Дальний Восток, благодаря, кстати говоря, нашим общим усилиям, за что хочу вас всех поблагодарить - это действительно результат нашей совместной командной работы. Само по себе бы это развитие такими темпами, как оно сейчас наблюдается, безусловно бы, не шло. Ну так вот, мы видим, что Дальний Восток развивается опережающими темпами", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

дальний восток

2025

