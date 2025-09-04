https://1prime.ru/20250904/putin-861783249.html

Путин призвал обеспечить Дальний Восток энергоресурсами

Путин призвал обеспечить Дальний Восток энергоресурсами - 04.09.2025, ПРАЙМ

Путин призвал обеспечить Дальний Восток энергоресурсами

Дальний Восток необходимо обеспечить энергоресурсами, заявил президент России Владимир Путин. | 04.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток необходимо обеспечить энергоресурсами, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь наша задача обеспечить экономическое развитие региона (Дальнего Востока - ред.) необходимыми ресурсами, в том числе энергетическими", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

дальний восток

