Минэкономразвития не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года - 04.09.2025
Минэкономразвития не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года
Минэкономразвития России не ожидает, что динамика ВВП страны к концу текущего года будет отрицательной, заявил министр экономического развития Максим Решетников | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:32+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России не ожидает, что динамика ВВП страны к концу текущего года будет отрицательной, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ВЭФ. "Нет, мы не ожидаем, что год мы закончим в отрицательных темпах", - сказал он в интервью телеканалу РБК на вопрос, возможен ли вариант, что год экономика закончит "в отрицательном секторе". При этом он отметил, что экономика России охлаждается быстрее, чем ожидали власти. Ранее в четверг Решетников говорил, что министерство внесет обновленный макропрогноз в правительство. В июне министр отмечал, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике. В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в среду Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
18:32 04.09.2025
 
Минэкономразвития не ожидает отрицательной динамики ВВП к концу года

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России не ожидает, что динамика ВВП страны к концу текущего года будет отрицательной, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ВЭФ.
"Нет, мы не ожидаем, что год мы закончим в отрицательных темпах", - сказал он в интервью телеканалу РБК на вопрос, возможен ли вариант, что год экономика закончит "в отрицательном секторе".
При этом он отметил, что экономика России охлаждается быстрее, чем ожидали власти.
Ранее в четверг Решетников говорил, что министерство внесет обновленный макропрогноз в правительство.
В июне министр отмечал, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике.
В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в среду Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
