Россельхозбанк направил на развитие АПК ДФО 13,2 миллиарда рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россельхозбанк с начала года направил на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Дальневосточного федерального округа (ДФО) 13,2 миллиарда рублей по льготной процентной ставке, что на 51% больше, чем за аналогичный период годом ранее, рассказал председатель правления кредитной организации Борис Листов на полях Восточного экономического форума. "С начала 2025 года Россельхозбанк (РСХБ) направил на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Дальневосточного федерального округа 13,2 миллиарда рублей по льготной ставке. Это на 51% больше, чем за аналогичный период годом ранее", - рассказал он. Листов отметил, что всего в текущем году Россельхозбанк направил на поддержку этих отраслей Дальнего Востока 28,5 миллиарда рублей, что на 12%, чем годом ранее. при этом наибольшие объёмы средств пришлись на Приморский край (12,2 миллиарда рублей), Амурскую область (7,7 миллиарда), Бурятию (6,4 миллиарда рублей). "За последние пять лет объемы сельхозпродукции, произведенной в ДФО, выросли более чем в полтора раза – на 52%. И этот тренд будет продолжен в том числе при непосредственном участии Россельхозбанка. Несмотря на экономическую ситуацию, мы наращиваем финансирование ключевых для Дальнего Востока отраслей", – отметил глава Россельхозбанка. Листов подчеркнул, что за 25 лет банк вложил в Дальний Восток почти 1 триллион рублей, две трети из которых в агросектор, принял участие в реализации 650 проектов. и наибольшие за 25 лет суммы направлены в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы Приморского края (274,1 миллиарда рублей) и Амурской области (125,3 миллиарда). "Кроме того, РСХБ также поддерживает экспортно ориентированные компании ДФО: удвоил поддержку экспортеров за год до 10,5 миллиарда рублей, а в целом за 25 лет предоставил им 82 миллиарда рублей", - заключил он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

