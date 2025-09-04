https://1prime.ru/20250904/shema-861749189.html

На острове Большой Уссурийский создадут временную схему перехода

На острове Большой Уссурийский создадут временную схему перехода

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Временная схема перехода будет организована на пункте пропуска острова Большой Уссурийский, заявил в четверг губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Насыпь под будущий пункт пропуска готова на 100%, на площадке работает более 150 единиц техники, трудятся и днем, и ночью... Ускоряем строительство и развитие дороги, и мы эту дорогу построим в конце следующего года", - заявил он на сессии "Остров возможностей: новый этап развития Большого Уссурийского" Восточного экономического форума (ВЭФ). Демешин отметил, что китайская сторона в 20025 году планирует закончить сдачу пассажирской части перехода, а в 2026 году - грузовой. При этом, по его словам, российская сторона не сможет закончить строительство перехода до 2027 года. "Чтобы догнать наших друзей из Китая, мы планируем временную схему организации пассажирского перехода. То есть строительство мы все-таки завершаем в 2027 году, а по временной схеме мы сможем запускать наших туристов и ранее", - сказал он. Демешин напомнил, что в мае 2024 года в Пекине в присутствии лидеров РФ и КНР была подписана единая концепция совместного освоения и развития острова Большой Уссурийский, также утверждена дорожная карта его развития. Глава региона отметил, что строительство на российской стороне отставало от темпов реализации проекта на территории КНР. Остров Большой Уссурийский находится на реке Амур рядом с Хабаровском. В 2008 году в результате демаркации границ остров был разделен, 174 квадратных километра отошло РФ, 80 квадратных километров Китаю. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

