Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине позором для Европы

Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине позором для Европы

2025-09-04T14:55+0300

политика

общество

украина

европа

венгрия

петер сийярто

БУДАПЕШТ, 4 сен - ПРАЙМ. Насильственная мобилизация на Украине, в ходе которой людей избивают и иногда забивают до смерти, - общепризнанный факт, и это величайший позор, что в XXI веке в самом сердце Европы идет охота на людей при попустительстве европейских политиков, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что касается мобилизации, могу сказать, что это общеизвестный факт. Не только в Венгрии, не только на Украине, но и во всём мире. Общепризнанно, что на Украине ведётся открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти. И они могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать всё что угодно в этой ситуации", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, один "из величайших позоров Европы XXI века заключается именно в том, что в самом сердце Европы идёт охота на людей, людей избивают, иногда забивают до смерти, под предлогом мобилизации". "Думаю, что помимо конкретных виновников, ответственность несут и все те политики в Брюсселе, которые закрывают глаза на эти преступления", - подчеркнул министр.

украина

европа

венгрия

