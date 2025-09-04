https://1prime.ru/20250904/siyyarto-861788938.html
Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине позором для Европы
Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине позором для Европы - 04.09.2025, ПРАЙМ
Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине позором для Европы
Насильственная мобилизация на Украине, в ходе которой людей избивают и иногда забивают до смерти, - общепризнанный факт, и это величайший позор, что в XXI веке... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T14:55+0300
2025-09-04T14:55+0300
2025-09-04T14:55+0300
политика
общество
украина
европа
венгрия
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4d24518b14d8f7afdc04eb1035bdce3.jpg
БУДАПЕШТ, 4 сен - ПРАЙМ. Насильственная мобилизация на Украине, в ходе которой людей избивают и иногда забивают до смерти, - общепризнанный факт, и это величайший позор, что в XXI веке в самом сердце Европы идет охота на людей при попустительстве европейских политиков, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что касается мобилизации, могу сказать, что это общеизвестный факт. Не только в Венгрии, не только на Украине, но и во всём мире. Общепризнанно, что на Украине ведётся открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти. И они могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать всё что угодно в этой ситуации", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. По его словам, один "из величайших позоров Европы XXI века заключается именно в том, что в самом сердце Европы идёт охота на людей, людей избивают, иногда забивают до смерти, под предлогом мобилизации". "Думаю, что помимо конкретных виновников, ответственность несут и все те политики в Брюсселе, которые закрывают глаза на эти преступления", - подчеркнул министр.
https://1prime.ru/20250830/ukraina-861510315.html
украина
европа
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_edef4c6bb22823c651270dbe1cc56862.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, европа, венгрия, петер сийярто
Политика, Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине позором для Европы
Глава МИД Венгрии назвал насильственную мобилизацию на Украине позором Европы
БУДАПЕШТ, 4 сен - ПРАЙМ. Насильственная мобилизация на Украине, в ходе которой людей избивают и иногда забивают до смерти, - общепризнанный факт, и это величайший позор, что в XXI веке в самом сердце Европы идет охота на людей при попустительстве европейских политиков, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается мобилизации, могу сказать, что это общеизвестный факт. Не только в Венгрии, не только на Украине, но и во всём мире. Общепризнанно, что на Украине ведётся открытая охота на людей, что на Украине существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти. И они могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать всё что угодно в этой ситуации", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
По его словам, один "из величайших позоров Европы XXI века заключается именно в том, что в самом сердце Европы идёт охота на людей, людей избивают, иногда забивают до смерти, под предлогом мобилизации".
"Думаю, что помимо конкретных виновников, ответственность несут и все те политики в Брюсселе, которые закрывают глаза на эти преступления", - подчеркнул министр.
Сийярто прокомментировал встречу глав МИД стран ЕС по Украине