https://1prime.ru/20250904/sovfedja-861750653.html

В Совфеде оценили возможность продления безвизового режима с Китаем

В Совфеде оценили возможность продления безвизового режима с Китаем - 04.09.2025, ПРАЙМ

В Совфеде оценили возможность продления безвизового режима с Китаем

Введение Китаем безвизового режима для граждан России - это серьезный шаг, спустя год он может быть продлен, поделился мнением в интервью РИА Новости на... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T06:55+0300

2025-09-04T06:55+0300

2025-09-04T06:55+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

кнр

владивосток

совет федерации

мид китая

мид кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861750653.jpg?1756958152

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Введение Китаем безвизового режима для граждан России - это серьезный шаг, спустя год он может быть продлен, поделился мнением в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов. "Для того его (безвизовый режим - ред.) и ввели на год, чтобы посмотреть, что будет дальше. Я думаю, что да. У меня, честно говоря, не возникает сомнений, что наши китайские друзья имели основание пойти на этот достаточно серьезный шаг", - сказал Денисов, отвечая на вопрос о том, может ли КНР продлить безвизовый режим для россиян. По словам сенатора, введение безвизового режима - это серьезный шаг для китайских партнеров. Он напомнил, что у России тоже есть безвизовый режим с Китаем, но он только групповой. "Количество участников таких групп всегда было разным, в последнее время оно опустилось до 5-3. Но наши китайские партнеры говорят, что оптимально было бы вообще два, потому что зачастую к таким путешествиям готовы семейные пары", - отметил Денисов. Первый зампред комитета СФ по международным делам подчеркнул важность появления возможности у семейных пар из Китая без виз приезжать в Россию. "В Китае есть целый слой людей, которые уже закончили активную трудовую деятельность, имеют какие-то накопления и желают посмотреть на нашу страну, она всегда вызывала интерес. Вот такие, наверное, шаги в этом направлении будут предприняты", - добавил он. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

китай

кнр

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, кнр, владивосток, совет федерации, мид китая, мид кнр