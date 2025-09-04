https://1prime.ru/20250904/sovfedja-861750653.html
В Совфеде оценили возможность продления безвизового режима с Китаем
2025-09-04T06:55+0300
2025-09-04T06:55+0300
2025-09-04T06:55+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Введение Китаем безвизового режима для граждан России - это серьезный шаг, спустя год он может быть продлен, поделился мнением в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
"Для того его (безвизовый режим - ред.) и ввели на год, чтобы посмотреть, что будет дальше. Я думаю, что да. У меня, честно говоря, не возникает сомнений, что наши китайские друзья имели основание пойти на этот достаточно серьезный шаг", - сказал Денисов, отвечая на вопрос о том, может ли КНР продлить безвизовый режим для россиян.
По словам сенатора, введение безвизового режима - это серьезный шаг для китайских партнеров. Он напомнил, что у России тоже есть безвизовый режим с Китаем, но он только групповой.
"Количество участников таких групп всегда было разным, в последнее время оно опустилось до 5-3. Но наши китайские партнеры говорят, что оптимально было бы вообще два, потому что зачастую к таким путешествиям готовы семейные пары", - отметил Денисов.
Первый зампред комитета СФ по международным делам подчеркнул важность появления возможности у семейных пар из Китая без виз приезжать в Россию.
"В Китае есть целый слой людей, которые уже закончили активную трудовую деятельность, имеют какие-то накопления и желают посмотреть на нашу страну, она всегда вызывала интерес. Вот такие, наверное, шаги в этом направлении будут предприняты", - добавил он.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, мировая экономика, китай, кнр, владивосток, совет федерации, мид китая, мид кнр
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Владивосток, Совет Федерации, МИД Китая, МИД КНР
