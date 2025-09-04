https://1prime.ru/20250904/vuchich-861787740.html

Вучич отверг утверждения о том, что Путин его не ценит

БЕЛГРАД, 4 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич отверг утверждения политических оппонентов о том, что российский лидер Владимир Путин якобы его "не ценит". Президент России и глава сербского государства провели встречу 2 сентября в Пекине. По словам Вучича, они обсудили двусторонние отношения и энергетику, в частности поставки российского газа и взаимодействие с "Росатомом", военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах, а также взаимодействие в культурной сфере. "Они (политические оппоненты - ред.) мне время от времени говорят, что Путин меня не ценит. А кому Путин единственному дал такой высокий орден (орден Александра Невского в январе 2019 года - ред.), кроме меня. Разве дал его (экс-президенту Сербии Борису - ред.) Тадичу, (экс-мэру Белграда Драгану - ред.) Джиласу, разве дал ему кому-то из нынешних протестующих? Разве вручил его кому-либо другому? Только мне. Спустя 104 или 105 лет после вручения (экс-главе правительства Сербии - ред.) Николе Пашичу. Его мне вручил не (первый президент РФ Борис - ред.) Ельцин или (президент СССР Михаил - ред.) Горбачев, но Путин. Но они (оппоненты - ред.) лучше меня знают, что Путин обо мне думает, и даже знают лучше, чем он сам", - заявил сербский лидер, трансляцию вело агентство Танюг. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что встречи президента России с сербским коллегой традиционно проходят в доброй обстановке "весьма и весьма предметно".

