Вучич отверг утверждения о том, что Путин его не ценит - 04.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Вучич отверг утверждения о том, что Путин его не ценит
Вучич отверг утверждения о том, что Путин его не ценит - 04.09.2025, ПРАЙМ
Вучич отверг утверждения о том, что Путин его не ценит
Президент Сербии Александр Вучич отверг утверждения политических оппонентов о том, что российский лидер Владимир Путин якобы его "не ценит". | 04.09.2025, ПРАЙМ
БЕЛГРАД, 4 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич отверг утверждения политических оппонентов о том, что российский лидер Владимир Путин якобы его "не ценит". Президент России и глава сербского государства провели встречу 2 сентября в Пекине. По словам Вучича, они обсудили двусторонние отношения и энергетику, в частности поставки российского газа и взаимодействие с "Росатомом", военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах, а также взаимодействие в культурной сфере. "Они (политические оппоненты - ред.) мне время от времени говорят, что Путин меня не ценит. А кому Путин единственному дал такой высокий орден (орден Александра Невского в январе 2019 года - ред.), кроме меня. Разве дал его (экс-президенту Сербии Борису - ред.) Тадичу, (экс-мэру Белграда Драгану - ред.) Джиласу, разве дал ему кому-то из нынешних протестующих? Разве вручил его кому-либо другому? Только мне. Спустя 104 или 105 лет после вручения (экс-главе правительства Сербии - ред.) Николе Пашичу. Его мне вручил не (первый президент РФ Борис - ред.) Ельцин или (президент СССР Михаил - ред.) Горбачев, но Путин. Но они (оппоненты - ред.) лучше меня знают, что Путин обо мне думает, и даже знают лучше, чем он сам", - заявил сербский лидер, трансляцию вело агентство Танюг. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что встречи президента России с сербским коллегой традиционно проходят в доброй обстановке "весьма и весьма предметно".
14:35 04.09.2025 (обновлено: 15:04 04.09.2025)
 
Вучич отверг утверждения о том, что Путин его не ценит

Президент Сербии Вучич отверг заявления о том, что Путин его "не ценит"

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине
БЕЛГРАД, 4 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич отверг утверждения политических оппонентов о том, что российский лидер Владимир Путин якобы его "не ценит".
Президент России и глава сербского государства провели встречу 2 сентября в Пекине. По словам Вучича, они обсудили двусторонние отношения и энергетику, в частности поставки российского газа и взаимодействие с "Росатомом", военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах, а также взаимодействие в культурной сфере.
"Они (политические оппоненты - ред.) мне время от времени говорят, что Путин меня не ценит. А кому Путин единственному дал такой высокий орден (орден Александра Невского в январе 2019 года - ред.), кроме меня. Разве дал его (экс-президенту Сербии Борису - ред.) Тадичу, (экс-мэру Белграда Драгану - ред.) Джиласу, разве дал ему кому-то из нынешних протестующих? Разве вручил его кому-либо другому? Только мне. Спустя 104 или 105 лет после вручения (экс-главе правительства Сербии - ред.) Николе Пашичу. Его мне вручил не (первый президент РФ Борис - ред.) Ельцин или (президент СССР Михаил - ред.) Горбачев, но Путин. Но они (оппоненты - ред.) лучше меня знают, что Путин обо мне думает, и даже знают лучше, чем он сам", - заявил сербский лидер, трансляцию вело агентство Танюг.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что встречи президента России с сербским коллегой традиционно проходят в доброй обстановке "весьма и весьма предметно".
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Вучич сообщил о росте торгового оборота между Сербией и России
2 сентября, 19:44
 
