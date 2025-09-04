Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зарплаты работников госорганов увеличат с 1 октября - 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Зарплаты работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей увеличат в РФ на 7,6% с 1 октября, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. В нем указано, что федеральные госорганы и федеральные государственные учреждения должны принять меры по увеличению с 1 октября 2025 года обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда для ряда категорий работников на 7,6%. Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Мера затронет работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства от 2008 года, когда для перечисленных категорий были введены новые системы оплаты труда.
общество
Экономика, Общество
02:30 04.09.2025 (обновлено: 03:00 04.09.2025)
 
Зарплаты работников госорганов увеличат с 1 октября

Зарплаты работников госорганов увеличат с 1 октября на 7,6%

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Зарплаты работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей увеличат в РФ на 7,6% с 1 октября, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
В нем указано, что федеральные госорганы и федеральные государственные учреждения должны принять меры по увеличению с 1 октября 2025 года обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда для ряда категорий работников на 7,6%.
Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Мера затронет работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства от 2008 года, когда для перечисленных категорий были введены новые системы оплаты труда.
 
Заголовок открываемого материала