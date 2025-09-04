https://1prime.ru/20250904/zolotodobytchiki-861751582.html

Магаданские золотодобытчики переходят на белорусскую и китайскую технику

Магаданские золотодобытчики переходят на белорусскую и китайскую технику - 04.09.2025, ПРАЙМ

Магаданские золотодобытчики переходят на белорусскую и китайскую технику

Недропользователи Магаданской области в условиях антироссийских санкций переходят на белорусскую и китайскую тяжелую технику, добыча золота в регионе при этом... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T07:08+0300

2025-09-04T07:08+0300

2025-09-04T07:08+0300

экономика

магаданская область

белоруссия

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861751582.jpg?1756958888

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области в условиях антироссийских санкций переходят на белорусскую и китайскую тяжелую технику, добыча золота в регионе при этом растет, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор Сергей Носов. "Подорожало оборудование, запчасти, которые раньше поставлялись, импортировались из недружественных стран, как сейчас принято говорить. И вот находится им альтернативная замена, и здесь активно, мы же горнодобывающий регион, сотрудничаем с Белоруссией и БелАЗом, и МАЗом, если мы говорим про тяжелую технику. Понятно, что есть Китай, и мы с интересом этим наблюдаем развитие отношений с Индией. Свято место пусто не бывает, народная мудрость гласит. Поэтому, судя по росту доходов и росту объема производства, отрасль нашла альтернативную замену и на данный момент себя неплохо чувствует", - сообщил Носов. Он добавил, что золотодобытчики региона вкладываются и в оборудование золотоизвлекательных фабрик, что позволяет нарастить добычу золота. "Например, компания "Полюс золото" в прошлом году ввела новый цех флотации, который обеспечил увеличение выхода золота на 10%. Существенное увеличение производства - для нас это увеличение дохода в бюджетах, для компании увеличение прибыли. Сама конъюнктура заставляет, побуждает компании быстрее модернизироваться, быстрее организовываться, увеличивать производство, потому что еще раз, рынок такой, что надо торопиться получить максимальную прибыль в этот период", - добавил губернатор Магаданской области. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

магаданская область

белоруссия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

магаданская область, белоруссия, китай