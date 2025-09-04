Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Магаданские золотодобытчики переходят на белорусскую и китайскую технику
07:08 04.09.2025
 
Магаданские золотодобытчики переходят на белорусскую и китайскую технику

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области в условиях антироссийских санкций переходят на белорусскую и китайскую тяжелую технику, добыча золота в регионе при этом растет, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор Сергей Носов.
"Подорожало оборудование, запчасти, которые раньше поставлялись, импортировались из недружественных стран, как сейчас принято говорить. И вот находится им альтернативная замена, и здесь активно, мы же горнодобывающий регион, сотрудничаем с Белоруссией и БелАЗом, и МАЗом, если мы говорим про тяжелую технику. Понятно, что есть Китай, и мы с интересом этим наблюдаем развитие отношений с Индией. Свято место пусто не бывает, народная мудрость гласит. Поэтому, судя по росту доходов и росту объема производства, отрасль нашла альтернативную замену и на данный момент себя неплохо чувствует", - сообщил Носов.
Он добавил, что золотодобытчики региона вкладываются и в оборудование золотоизвлекательных фабрик, что позволяет нарастить добычу золота.
"Например, компания "Полюс золото" в прошлом году ввела новый цех флотации, который обеспечил увеличение выхода золота на 10%. Существенное увеличение производства - для нас это увеличение дохода в бюджетах, для компании увеличение прибыли. Сама конъюнктура заставляет, побуждает компании быстрее модернизироваться, быстрее организовываться, увеличивать производство, потому что еще раз, рынок такой, что надо торопиться получить максимальную прибыль в этот период", - добавил губернатор Магаданской области.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Заголовок открываемого материала