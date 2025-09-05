Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом сотрудничества - 05.09.2025, ПРАЙМ
Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом сотрудничества
Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом сотрудничества - 05.09.2025, ПРАЙМ
Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом сотрудничества
Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T04:32+0300
2025-09-05T04:43+0300
энергетика
россия
рф
словакия
сша
алексей лихачев
владимир путин
роберт фицо
запорожская аэс
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861813412.jpg?1757036601
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - Прайм. Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Возникает всегда вопрос, куда мы будем выдавать эти 6 гигаватт атомного электричества. Это большая цифра. Конечно, в первую очередь на наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении... с возрождением этих регионов. Но в принципе какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе Восточного экономического форума. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо в минувший вторник не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной, если сложатся благоприятные обстоятельства, и что это обсуждалось с американской стороной. Сейчас "Росатом" ведет подготовку к перезапуску Запорожской АЭС, на которой эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
рф
словакия
сша
россия, рф, словакия, сша, алексей лихачев, владимир путин, роберт фицо, запорожская аэс, росатом
Энергетика, РОССИЯ, РФ, СЛОВАКИЯ, США, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Роберт Фицо, Запорожская АЭС, Росатом
04:32 05.09.2025 (обновлено: 04:43 05.09.2025)
 
Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом сотрудничества

Лихачев: часть электроэнергии с ЗАЭС может стать предметом международного сотрудничества

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - Прайм. Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может стать предметом международного сотрудничества, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Возникает всегда вопрос, куда мы будем выдавать эти 6 гигаватт атомного электричества. Это большая цифра. Конечно, в первую очередь на наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении... с возрождением этих регионов. Но в принципе какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо в минувший вторник не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной, если сложатся благоприятные обстоятельства, и что это обсуждалось с американской стороной.
Сейчас "Росатом" ведет подготовку к перезапуску Запорожской АЭС, на которой эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
 
ЭнергетикаРОССИЯРФСЛОВАКИЯСШААлексей ЛихачевВладимир ПутинРоберт ФицоЗапорожская АЭСРосатом
 
 
