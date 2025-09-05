https://1prime.ru/20250905/chekushov-861809863.html

Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам, заявил Чекушов

Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам, заявил Чекушов - 05.09.2025, ПРАЙМ

Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам, заявил Чекушов

Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам и доверять российской продукции, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T01:54+0300

2025-09-05T01:54+0300

2025-09-05T01:54+0300

россия

бизнес

экономика

рф

владивосток

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861809863.jpg?1757026486

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам и доверять российской продукции, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума. "Сто процентов. В первую очередь потребительский сектор", - ответил Чекушов на вопрос, стали ли российские потребители доверять отечественным брендам и лучше относиться к ним. Замглавы Минпромторга РФ добавил, что ведомство и бизнес заинтересованы в поставках на торговые полки товаров российских производителей, потому что это в первую очередь обеспечивает стабильность. "Это стабильность, ты не думаешь о том, что завтра прекратят поставки. Нас, к сожалению, за эти годы научили верить только себе, но, к счастью для нас, мы развиваем свою российскую промышленность", - заключил Чекушов. Минпромторг РФ в конце августа представил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, владивосток, минпромторг