https://1prime.ru/20250905/chekushov-861809863.html
Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам, заявил Чекушов
Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам, заявил Чекушов - 05.09.2025, ПРАЙМ
Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам, заявил Чекушов
Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам и доверять российской продукции, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T01:54+0300
2025-09-05T01:54+0300
2025-09-05T01:54+0300
россия
бизнес
экономика
рф
владивосток
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861809863.jpg?1757026486
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам и доверять российской продукции, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Сто процентов. В первую очередь потребительский сектор", - ответил Чекушов на вопрос, стали ли российские потребители доверять отечественным брендам и лучше относиться к ним.
Замглавы Минпромторга РФ добавил, что ведомство и бизнес заинтересованы в поставках на торговые полки товаров российских производителей, потому что это в первую очередь обеспечивает стабильность.
"Это стабильность, ты не думаешь о том, что завтра прекратят поставки. Нас, к сожалению, за эти годы научили верить только себе, но, к счастью для нас, мы развиваем свою российскую промышленность", - заключил Чекушов.
Минпромторг РФ в конце августа представил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, владивосток, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, Владивосток, Минпромторг
Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам, заявил Чекушов
Замглавы Минпромторга Чекушов: россияне стали лучше относиться к отечественным брендам
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россияне стали лучше относиться к отечественным брендам и доверять российской продукции, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Сто процентов. В первую очередь потребительский сектор", - ответил Чекушов на вопрос, стали ли российские потребители доверять отечественным брендам и лучше относиться к ним.
Замглавы Минпромторга РФ добавил, что ведомство и бизнес заинтересованы в поставках на торговые полки товаров российских производителей, потому что это в первую очередь обеспечивает стабильность.
"Это стабильность, ты не думаешь о том, что завтра прекратят поставки. Нас, к сожалению, за эти годы научили верить только себе, но, к счастью для нас, мы развиваем свою российскую промышленность", - заключил Чекушов.
Минпромторг РФ в конце августа представил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.