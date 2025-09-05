Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБ Дании предложил рассмотреть возможность перехода к евро - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/daniya-861851121.html
Глава ЦБ Дании предложил рассмотреть возможность перехода к евро
Глава ЦБ Дании предложил рассмотреть возможность перехода к евро - 05.09.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ Дании предложил рассмотреть возможность перехода к евро
Дании стоит рассмотреть возможность перехода от датской кроны к евро, если королевство хочет играть более значимую роль в ЕС, заявил глава Национального банка... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T14:25+0300
2025-09-05T14:25+0300
экономика
финансы
банки
дания
ес
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Дании стоит рассмотреть возможность перехода от датской кроны к евро, если королевство хочет играть более значимую роль в ЕС, заявил глава Национального банка Дании Кристиан Кеттель Томсен. "Можно спросить, в чем разница? Думаю, причины следует искать в том, хотели бы вы видеть Данию более интегрированной в европейское сотрудничество? Мы в целом участвуем в сотрудничестве с ЕС, но ЕЦБ и евро играют в нем весьма важную роль", - сказал Томсен в интервью агентству Блумберг. Как уточняет агентство, Томсен считает, что Дании следует рассмотреть вопрос о присоединении к еврозоне. По его словам, королевство уже является "страной евро" в макроэкономическом смысле из-за привязки кроны к иностранной валюте. Томсен добавил, что подавляющее большинство населения поддерживает существующий фиксированный обменный курс, а решение о введении единой валюты является скорее политическим. Дания отказалась от введения евро в 1992 году и подтвердила это решение на референдуме 2000 года, напоминает Блумберг. По данным агентства, среди шести членов ЕС, не входящих в еврозону, датские избиратели наиболее скептически относятся к присоединению к ней, а власти стараются не поднимать этот вопрос.
https://1prime.ru/20250714/daniya-859444965.html
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b470dd024d06bbda365c9569fba5a6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, дания, ес, ецб
Экономика, Финансы, Банки, ДАНИЯ, ЕС, ЕЦБ
14:25 05.09.2025
 
Глава ЦБ Дании предложил рассмотреть возможность перехода к евро

Глава Нацбанка Томсен: Дании стоит рассмотреть возможность перехода к евро

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© fotolia.com / uhotti
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Дании стоит рассмотреть возможность перехода от датской кроны к евро, если королевство хочет играть более значимую роль в ЕС, заявил глава Национального банка Дании Кристиан Кеттель Томсен.
"Можно спросить, в чем разница? Думаю, причины следует искать в том, хотели бы вы видеть Данию более интегрированной в европейское сотрудничество? Мы в целом участвуем в сотрудничестве с ЕС, но ЕЦБ и евро играют в нем весьма важную роль", - сказал Томсен в интервью агентству Блумберг.
Как уточняет агентство, Томсен считает, что Дании следует рассмотреть вопрос о присоединении к еврозоне. По его словам, королевство уже является "страной евро" в макроэкономическом смысле из-за привязки кроны к иностранной валюте. Томсен добавил, что подавляющее большинство населения поддерживает существующий фиксированный обменный курс, а решение о введении единой валюты является скорее политическим.
Дания отказалась от введения евро в 1992 году и подтвердила это решение на референдуме 2000 года, напоминает Блумберг. По данным агентства, среди шести членов ЕС, не входящих в еврозону, датские избиратели наиболее скептически относятся к присоединению к ней, а власти стараются не поднимать этот вопрос.
Копенгаген - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Дания не намерена возобновлять диалог с Россией, заявил посол в Копенгагене
14 июля, 08:07
 
ЭкономикаФинансыБанкиДАНИЯЕСЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала