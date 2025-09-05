Глава ЦБ Дании предложил рассмотреть возможность перехода к евро

https://1prime.ru/20250905/daniya-861851121.html

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Дании стоит рассмотреть возможность перехода от датской кроны к евро, если королевство хочет играть более значимую роль в ЕС, заявил глава Национального банка Дании Кристиан Кеттель Томсен. "Можно спросить, в чем разница? Думаю, причины следует искать в том, хотели бы вы видеть Данию более интегрированной в европейское сотрудничество? Мы в целом участвуем в сотрудничестве с ЕС, но ЕЦБ и евро играют в нем весьма важную роль", - сказал Томсен в интервью агентству Блумберг. Как уточняет агентство, Томсен считает, что Дании следует рассмотреть вопрос о присоединении к еврозоне. По его словам, королевство уже является "страной евро" в макроэкономическом смысле из-за привязки кроны к иностранной валюте. Томсен добавил, что подавляющее большинство населения поддерживает существующий фиксированный обменный курс, а решение о введении единой валюты является скорее политическим. Дания отказалась от введения евро в 1992 году и подтвердила это решение на референдуме 2000 года, напоминает Блумберг. По данным агентства, среди шести членов ЕС, не входящих в еврозону, датские избиратели наиболее скептически относятся к присоединению к ней, а власти стараются не поднимать этот вопрос.

