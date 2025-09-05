https://1prime.ru/20250905/japonija-861819151.html

В Японии заявили о приверженности мирному договору с Россией

ТОКИО, 5 сен – ПРАЙМ. Правительство Японии продолжает быть приверженным разрешению территориального вопроса с Россией и подписанию мирного договора и намерено продолжать необходимое взаимодействие между странами, несмотря на сложность отношений в настоящее время, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Правительство по-прежнему привержено решению вопроса о суверенитете четырёх островов "северных территорий" (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.) и заключению мирного договора. Несмотря на то, что отношения между Японией и Россией остаются сложными, мы намерены продолжать необходимое взаимодействие между нашими двумя странами и будем продолжать активно взаимодействовать с Россией для урегулирования ситуации", - отметил генсек японского правительства. По словам Хаяси, Токио также намерен продолжать "настоятельно призывать Россию возобновить посещения" могил бывшими жителями Курильских островов. Вместе с этим генсек кабмина Японии добавил, что правительство пока не может дать конкретную информацию о перспективах переговорах по мирному договору. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. -0-

