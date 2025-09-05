Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали об особенностях регистрации для коренных кочевых народов - 05.09.2025
В МВД рассказали об особенностях регистрации для коренных кочевых народов
В МВД рассказали об особенностях регистрации для коренных кочевых народов - 05.09.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали об особенностях регистрации для коренных кочевых народов
Коренные малочисленные народы России, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни, могут зарегистрироваться в одном из муниципальных образований, в границах... | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Коренные малочисленные народы России, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни, могут зарегистрироваться в одном из муниципальных образований, в границах которого проходят маршруты кочевий такого гражданина, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Регистрация таких граждан (коренных малочисленных народов России – ред.) осуществляется в одном из муниципальных образований (по выбору данного гражданина), в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина, по адресу местной администрации или территориального органа местной администрации (при его наличии) указанного муниципального образования", - говорится в сообщении. В МВД отмечают, что при регистрации учитывается перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, утверждённый правительством РФ. "Какие документы необходимы для регистрации по месту жительства таким гражданам РФ: заявление; паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина; документ, подтверждающий ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданный органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования", - уточняют правоохранители. Также в МВД сообщили, что все документы могут быть предъявлены представителем гражданина по доверенности. В управлении рассказали, что на сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 400 представителей коренных малочисленных народов, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни в основном на территории Дальневосточного федерального округа.
общество, россия, рф, мвд
Общество , РОССИЯ, РФ, МВД
13:35 05.09.2025
 
В МВД рассказали об особенностях регистрации для коренных кочевых народов

МВД: коренные малочисленные народы могут зарегистрироваться в одном из муниципалитетов

МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Коренные малочисленные народы России, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни, могут зарегистрироваться в одном из муниципальных образований, в границах которого проходят маршруты кочевий такого гражданина, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
"Регистрация таких граждан (коренных малочисленных народов России – ред.) осуществляется в одном из муниципальных образований (по выбору данного гражданина), в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина, по адресу местной администрации или территориального органа местной администрации (при его наличии) указанного муниципального образования", - говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что при регистрации учитывается перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, утверждённый правительством РФ.
"Какие документы необходимы для регистрации по месту жительства таким гражданам РФ: заявление; паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина; документ, подтверждающий ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданный органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования", - уточняют правоохранители.
Также в МВД сообщили, что все документы могут быть предъявлены представителем гражданина по доверенности.
В управлении рассказали, что на сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 400 представителей коренных малочисленных народов, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни в основном на территории Дальневосточного федерального округа.
