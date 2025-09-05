Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полиметалл" и правительство Магаданской области заключили соглашение - 05.09.2025
"Полиметалл" и правительство Магаданской области заключили соглашение
"Полиметалл" и правительство Магаданской области заключили соглашение
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Полиметалл" и правительство Магаданской области заключили соглашение о сотрудничестве по освоению месторождения золота и серебра Кегали, а ввод актива в эксплуатация запланирован в 2028 году, инвестиции в проект составят 2,5 миллиарда рублей, сообщила компания. "АО "Полиметалл" и правительство Магаданской области на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по освоению месторождения Кегали … "Полиметалл" ожидает, что разработка Кегали продлится не менее пяти лет. Строительство объектов производственной и бытовой инфраструктуры здесь должно стартовать уже в октябре текущего года. Ввод актива в эксплуатация запланирован в 2028 году. Объем инвестиций в проект составит около 2,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В компании отметили, что месторождение обладает богатым потенциалом – предполагаемые запасы уже сейчас составляют 4,7 тонны золота и 80 тонн серебра. "Геологоразведочные работы продолжаются, есть хорошие предпосылки к росту запасов", - подчеркивается в релизе. Добычу руды планируется вести открытым способом с последующей переработкой на "Кубаке" и применением технологий "уголь в пульпе" (CIP) и Меррилла-Кроу, добавили в компании. "Поддержка правительства региона будет способствовать повышению эффективности освоения этого перспективного месторождения", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров "Полиметалла" Александра Говорунова. Лицензионный участок Кегали общей площадью около 25 квадратных километров находится в Северо-Эвенском округе в 180 километрах от принадлежащего "Полиметаллу" ГОКа "Кубака". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Владивосток
03:31 05.09.2025
 
"Полиметалл" и правительство Магаданской области заключили соглашение

"Полиметалл" и правительство Магаданской области договорились о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Полиметалл" и правительство Магаданской области заключили соглашение о сотрудничестве по освоению месторождения золота и серебра Кегали, а ввод актива в эксплуатация запланирован в 2028 году, инвестиции в проект составят 2,5 миллиарда рублей, сообщила компания.
"АО "Полиметалл" и правительство Магаданской области на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по освоению месторождения Кегали … "Полиметалл" ожидает, что разработка Кегали продлится не менее пяти лет. Строительство объектов производственной и бытовой инфраструктуры здесь должно стартовать уже в октябре текущего года. Ввод актива в эксплуатация запланирован в 2028 году. Объем инвестиций в проект составит около 2,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что месторождение обладает богатым потенциалом – предполагаемые запасы уже сейчас составляют 4,7 тонны золота и 80 тонн серебра.
"Геологоразведочные работы продолжаются, есть хорошие предпосылки к росту запасов", - подчеркивается в релизе.
Добычу руды планируется вести открытым способом с последующей переработкой на "Кубаке" и применением технологий "уголь в пульпе" (CIP) и Меррилла-Кроу, добавили в компании.
"Поддержка правительства региона будет способствовать повышению эффективности освоения этого перспективного месторождения", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров "Полиметалла" Александра Говорунова.
Лицензионный участок Кегали общей площадью около 25 квадратных километров находится в Северо-Эвенском округе в 180 километрах от принадлежащего "Полиметаллу" ГОКа "Кубака".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
