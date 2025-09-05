https://1prime.ru/20250905/putin-861826442.html
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила сибири — 2"
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила сибири — 2" - 05.09.2025
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила сибири — 2"
Цены в рамках проекта "Сила сибири 2" носят рыночный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Цены в рамках проекта "Сила сибири 2" носят рыночный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается цен, то они носят: а) рыночный характер и б) рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу... Формула одна и та же, она абсолютно рыночная", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила сибири — 2"
Путин: цены в рамках проекта "Сила сибири — 2" носят рыночный характер
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Цены в рамках проекта "Сила сибири 2" носят рыночный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается цен, то они носят: а) рыночный характер и б) рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу... Формула одна и та же, она абсолютно рыночная", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
