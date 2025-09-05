https://1prime.ru/20250905/putin-861831101.html

Путин высказался о коррупции на Украине

Путин высказался о коррупции на Украине - 05.09.2025, ПРАЙМ

Путин высказался о коррупции на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине коррупции хватает. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T09:36+0300

2025-09-05T09:36+0300

2025-09-05T09:36+0300

политика

общество

украина

владивосток

владимир путин

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826958_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_31e6cd420b8ac20f9ac0a6736ad8a852.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине коррупции хватает. "Хорошо известно, что на Украине хватает этой коррупции, но почему нужно было именно председателя Верховного суда в тюрьму засадить, не очень понятно", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://1prime.ru/20250905/voyska-861815138.html

украина

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, владивосток, владимир путин, верховный суд