Путин высказался о коррупции на Украине
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине коррупции хватает. "Хорошо известно, что на Украине хватает этой коррупции, но почему нужно было именно председателя Верховного суда в тюрьму засадить, не очень понятно", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
