ИИ может быть только помощником для принятия решений, заявил Путин - 05.09.2025
ИИ может быть только помощником для принятия решений, заявил Путин
Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T10:15+0300
2025-09-05T10:15+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - ПРАЙМ. Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. "На данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта на сегодняшний день эти инструменты могут быть только помощником при принятии решения и на уровне Центрального банка, и на уровне правительства Российской Федерации", - отметил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
10:15 05.09.2025
 
ИИ может быть только помощником для принятия решений, заявил Путин

Путин: ИИ может быть помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина

ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - ПРАЙМ. Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
"На данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта на сегодняшний день эти инструменты могут быть только помощником при принятии решения и на уровне Центрального банка, и на уровне правительства Российской Федерации", - отметил Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
