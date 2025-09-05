https://1prime.ru/20250905/putin-861834662.html

ИИ может быть только помощником для принятия решений, заявил Путин

2025-09-05T10:15+0300

2025-09-05T10:15+0300

2025-09-05T10:15+0300

экономика

финансы

россия

владивосток

владимир путин

центральные банки

ВЛАДИВОСТОК, 5 сент - ПРАЙМ. Искусственный интеллект сегодня может быть только помощником для принятия решений на уровне ЦБ и кабмина, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. "На данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта на сегодняшний день эти инструменты могут быть только помощником при принятии решения и на уровне Центрального банка, и на уровне правительства Российской Федерации", - отметил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

финансы, россия, владивосток, владимир путин, центральные банки