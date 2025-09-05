США в июле сократили экспорт нефтепродуктов в Китай в шесть раз

https://1prime.ru/20250905/ssha-861811279.html
2025-09-05T03:16+0300
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. США в июле сократили экспорт нефтепродуктов в Китай в месячном выражении в шесть раз - до 6,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Это не минимальное значение в текущем году: в самый разгар тарифных войн, в апреле, объемы в денежном выражении были еще меньше, составляя 4,7 миллиона долларов.
Китай и до сокращения объемов не входил в число заметных покупателей нефтепродуктов у США - в июне он был лишь 33-м. Больше в этом плане США ориентируются на Мексику, Канаду и Бразилию.
Кроме того, как показывает статистика, в июле Китай не закупал американский СПГ, а до этого последовательно на протяжении трех месяцев сокращал объемы, опустившись с 37,7 миллиона долларов в апреле до 2,4 миллиона в июне. Также Китай остался приверженным своему плану не осуществлять закупки американской нефти - уже пятый месяц подряд.
