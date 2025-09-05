Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в июле сократили экспорт нефтепродуктов в Китай в шесть раз - 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. США в июле сократили экспорт нефтепродуктов в Китай в месячном выражении в шесть раз - до 6,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Это не минимальное значение в текущем году: в самый разгар тарифных войн, в апреле, объемы в денежном выражении были еще меньше, составляя 4,7 миллиона долларов. Китай и до сокращения объемов не входил в число заметных покупателей нефтепродуктов у США - в июне он был лишь 33-м. Больше в этом плане США ориентируются на Мексику, Канаду и Бразилию. Кроме того, как показывает статистика, в июле Китай не закупал американский СПГ, а до этого последовательно на протяжении трех месяцев сокращал объемы, опустившись с 37,7 миллиона долларов в апреле до 2,4 миллиона в июне. Также Китай остался приверженным своему плану не осуществлять закупки американской нефти - уже пятый месяц подряд.
ПРАЙМ
03:16 05.09.2025
 
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. США в июле сократили экспорт нефтепродуктов в Китай в месячном выражении в шесть раз - до 6,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Это не минимальное значение в текущем году: в самый разгар тарифных войн, в апреле, объемы в денежном выражении были еще меньше, составляя 4,7 миллиона долларов.
Китай и до сокращения объемов не входил в число заметных покупателей нефтепродуктов у США - в июне он был лишь 33-м. Больше в этом плане США ориентируются на Мексику, Канаду и Бразилию.
Кроме того, как показывает статистика, в июле Китай не закупал американский СПГ, а до этого последовательно на протяжении трех месяцев сокращал объемы, опустившись с 37,7 миллиона долларов в апреле до 2,4 миллиона в июне. Также Китай остался приверженным своему плану не осуществлять закупки американской нефти - уже пятый месяц подряд.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
