Кобяков предложил запустить проект "Вкусный Дальний Восток"
Кобяков предложил запустить проект "Вкусный Дальний Восток"
2025-09-06T05:43+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков предложил подумать о запуске проекта "Вкусный Дальний Восток".
"Надо подумать о запуске проекта "Вкусный Дальний Восток". Здесь действительно вкусно", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Кроме того, он напомнил, что президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ дал ряд поручений. Кобяков уточнил, что все эти задачи, предстоит выполнить.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
