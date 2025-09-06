Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кобяков предложил запустить проект "Вкусный Дальний Восток" - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/kobjakov-861876088.html
Кобяков предложил запустить проект "Вкусный Дальний Восток"
Кобяков предложил запустить проект "Вкусный Дальний Восток" - 06.09.2025, ПРАЙМ
Кобяков предложил запустить проект "Вкусный Дальний Восток"
Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков предложил подумать о запуске проекта "Вкусный Дальний Восток". | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T05:43+0300
2025-09-06T05:43+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861876088.jpg?1757126635
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков предложил подумать о запуске проекта "Вкусный Дальний Восток". "Надо подумать о запуске проекта "Вкусный Дальний Восток". Здесь действительно вкусно", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Кроме того, он напомнил, что президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ дал ряд поручений. Кобяков уточнил, что все эти задачи, предстоит выполнить. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владивосток, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин
05:43 06.09.2025
 
Кобяков предложил запустить проект "Вкусный Дальний Восток"

Кобяков предложил запустить проект «Вкусный Дальний Восток»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков предложил подумать о запуске проекта "Вкусный Дальний Восток".
"Надо подумать о запуске проекта "Вкусный Дальний Восток". Здесь действительно вкусно", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Кроме того, он напомнил, что президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ дал ряд поручений. Кобяков уточнил, что все эти задачи, предстоит выполнить.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладивостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала