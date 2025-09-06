Народ поддержал Путина в отстаивании суверенитета России, заявил Кобяков

https://1prime.ru/20250906/kobjakov-861876881.html
2025-09-06T06:23+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Российский народ поддержал президента РФ Владимира Путина в отстаивании суверенитета страны, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"В конфликте появились и победители, и проигравшие. Мы выдержали давление 50 стран, поэтому мы среди первых, потому что вовремя, своевременно наш народ понял и поддержал президента Российской Федерации в отстаивании нашего суверенитета, и поняли мы его ценность", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
По его словам, Азия, анализируя ситуацию, сближается с государствами, которые проводят независимую внешнюю экономическую политику. Она забрала себе все функции Запада, а Ближний Восток превратился в финансовый центр.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
