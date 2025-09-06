США активно давят тарифами торговых партнеров, заявил Кобяков

https://1prime.ru/20250906/ssha-861876677.html

2025-09-06T06:17+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. США активно давят тарифами главных торговых партнеров, пытаясь снизить дефицит своего торгового баланса и улучшить ситуацию с дефицитом бюджета, заявил на ВЭФ советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "США не только активизировались на дипломатическом поле, они активно давят тарифами главных торговых партнеров, пытаясь снизить таким образом дефицит своего торгового баланса, одновременно стремясь улучшить ситуацию с дефицитом бюджета. Делают они это пока очень успешно", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

