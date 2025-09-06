Кобяков рассказал о мерах для демографического прорыва на Дальнем Востоке

https://1prime.ru/20250906/vostok-861875982.html
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Для демографического прорыва на Дальнем Востоке нужно решить несколько задач, в том числе понизить стоимость жилья, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Тут для прорыва, особенно если мы говорим о Дальнем Востоке, нужно решить несколько вопросов. Кратно снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, резко повысить качество медицины и других социальных сфер, изменить облик городов, сформировать принципиально иной имидж Дальнего Востока, прежде всего, у молодежи", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Для демографического прорыва на Дальнем Востоке нужно решить несколько задач, в том числе понизить стоимость жилья, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Тут для прорыва, особенно если мы говорим о Дальнем Востоке, нужно решить несколько вопросов. Кратно снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, резко повысить качество медицины и других социальных сфер, изменить облик городов, сформировать принципиально иной имидж Дальнего Востока, прежде всего, у молодежи", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.