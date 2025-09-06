Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кобяков рассказал о мерах для демографического прорыва на Дальнем Востоке - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/vostok-861875982.html
Кобяков рассказал о мерах для демографического прорыва на Дальнем Востоке
Кобяков рассказал о мерах для демографического прорыва на Дальнем Востоке - 06.09.2025, ПРАЙМ
Кобяков рассказал о мерах для демографического прорыва на Дальнем Востоке
Для демографического прорыва на Дальнем Востоке нужно решить несколько задач, в том числе понизить стоимость жилья, сообщил советник президента РФ,... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T05:34+0300
2025-09-06T05:39+0300
экономика
россия
недвижимость
дальний восток
рф
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861875982.jpg?1757126368
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Для демографического прорыва на Дальнем Востоке нужно решить несколько задач, в том числе понизить стоимость жилья, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Тут для прорыва, особенно если мы говорим о Дальнем Востоке, нужно решить несколько вопросов. Кратно снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, резко повысить качество медицины и других социальных сфер, изменить облик городов, сформировать принципиально иной имидж Дальнего Востока, прежде всего, у молодежи", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, дальний восток, рф, владивосток
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, Дальний Восток, РФ, Владивосток
05:34 06.09.2025 (обновлено: 05:39 06.09.2025)
 
Кобяков рассказал о мерах для демографического прорыва на Дальнем Востоке

Кобяков: для демографического прорыва на Дальнем Востоке нужно снизить стоимость жилья

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Для демографического прорыва на Дальнем Востоке нужно решить несколько задач, в том числе понизить стоимость жилья, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Тут для прорыва, особенно если мы говорим о Дальнем Востоке, нужно решить несколько вопросов. Кратно снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, резко повысить качество медицины и других социальных сфер, изменить облик городов, сформировать принципиально иной имидж Дальнего Востока, прежде всего, у молодежи", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьДальний ВостокРФВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала