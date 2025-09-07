https://1prime.ru/20250907/sanktsii-861921010.html
США готовы усилить санкционное давление на Россию
США готовы усилить санкционное давление на Россию - 07.09.2025, ПРАЙМ
США готовы усилить санкционное давление на Россию
Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт... | 07.09.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
мировая экономика
скотт бессент
дональд трамп
минфин сша
санкции против рф
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, готова ли администрация Дональда Трампа ввести санкции против России.
