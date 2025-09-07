Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США готовы усилить санкционное давление на Россию - 07.09.2025
США готовы усилить санкционное давление на Россию
США готовы усилить санкционное давление на Россию - 07.09.2025, ПРАЙМ
США готовы усилить санкционное давление на Россию
Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт... | 07.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, готова ли администрация Дональда Трампа ввести санкции против России.
ПРАЙМ
Новости
россия, мировая экономика, скотт бессент, дональд трамп, минфин сша, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Минфин США, санкции против РФ
17:43 07.09.2025 (обновлено: 17:44 07.09.2025)
 
США готовы усилить санкционное давление на Россию

Глава Минфина США Бессент заявил о готовности усилить санкционное давление на РФ

© AFP / Karen BleierЗдание министерства финансов США в Вашингтоне.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Здание министерства финансов США в Вашингтоне.. Архивное фото
© AFP / Karen Bleier
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, готова ли администрация Дональда Трампа ввести санкции против России.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСкотт БессентДональд ТрампМинфин СШАсанкции против РФ
 
 
