https://1prime.ru/20250907/sanktsii-861921010.html

США готовы усилить санкционное давление на Россию

США готовы усилить санкционное давление на Россию - 07.09.2025, ПРАЙМ

США готовы усилить санкционное давление на Россию

Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T17:43+0300

2025-09-07T17:43+0300

2025-09-07T17:44+0300

экономика

россия

мировая экономика

скотт бессент

дональд трамп

минфин сша

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82842/33/828423316_0:0:3784:2129_1920x0_80_0_0_59c4ab6553c417380b3a71859e3e2336.jpg

ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, готова ли администрация Дональда Трампа ввести санкции против России.

https://1prime.ru/20250905/energonositeli-861839767.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, скотт бессент, дональд трамп, минфин сша, санкции против рф