Российские военные поразили объекты ВПК Украины
МО: российские военные поразили используемые в интересах ВСУ объекты на Украине
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона в зоне спецоперации
Боевая работа артдивизиона в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские войска нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149-ти районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 210 беспилотников.