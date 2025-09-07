https://1prime.ru/20250907/spetsoperatsiya-861911194.html

Российские военные поразили объекты ВПК Украины

Российские военные поразили объекты ВПК Украины - 07.09.2025, ПРАЙМ

Российские военные поразили объекты ВПК Украины

Российские войска нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки,... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T12:40+0300

2025-09-07T12:40+0300

2025-09-07T12:40+0300

спецоперация на украине

россия

общество

украина

рф

сша

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские войска нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149-ти районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 210 беспилотников.

https://1prime.ru/20250907/ukraina-861902988.html

украина

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, рф, сша, всу