Минобороны сообщило детали массированного удара по объектам ВПК Украины

Минобороны сообщило детали массированного удара по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП", - говорится в сообщении.

