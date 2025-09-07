Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны сообщило детали массированного удара по объектам ВПК Украины - 07.09.2025
Спецоперация на Украине
Минобороны сообщило детали массированного удара по объектам ВПК Украины
Минобороны сообщило детали массированного удара по объектам ВПК Украины - 07.09.2025, ПРАЙМ
Минобороны сообщило детали массированного удара по объектам ВПК Украины
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T15:09+0300
2025-09-07T15:09+0300
спецоперация на украине
россия
украина
киев
рф
вс рф
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ. "Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП", - говорится в сообщении.
украина
киев
рф
россия, украина, киев, рф, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, РФ, ВС РФ
15:09 07.09.2025
 
Минобороны сообщило детали массированного удара по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС России поразили предприятие ВПК и логистическую базу в Киеве

Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП", - говорится в сообщении.
Боевая работа артдивизиона в зоне спецоперации
Российские военные поразили объекты ВПК Украины
12:40
 
Спецоперация на Украине
 
 
