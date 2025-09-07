Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи

https://1prime.ru/20250907/strany-861898046.html

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье объемы нефтедобычи после досрочного выхода из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, участники могут увеличить ее снова или сделать паузу. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре в очередной раз увеличивает разрешенный для себя уровень добычи, в этот раз почти на 550 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам завершить к октябрю отказ от добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки раньше запланированного на год. Также у этих стран остаются дополнительные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Как ожидается, страны должны обсудить, что им делать дальше. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, ОПЕК+ примет решение сохранить текущий уровень добычи нефти на ближайшие два-три месяца. Они считают, что в текущем периоде неопределенности, когда заканчивается летний сезон высокого спроса, альянсу нужно оценить, как на рынок повлияли выпущенные им дополнительные баррели. Однако источники агентства Блумберг утверждают, что восьмерка может продолжить наращивание добычи нефти, потому что этого якобы хочет Саудовская Аравия, чтобы вернуть долю рынка. Тем не менее такое решение приведет к продолжению снижения цен на нефть, что могут не поддержать другие участники альянса. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Однако страны также придерживаются плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Восемь стран ОПЕК+ планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался. Согласно старому плану, этим участникам фактически разрешено увеличить добычу в сентябре только на 528 тысяч баррелей - до 32,36 миллиона баррелей в сутки.

