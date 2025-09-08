https://1prime.ru/20250908/aktsii-861977346.html
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника подрос на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,7% - до 2 921,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,86%, до 1 162,82 пункта, долларовый РТС - на 0,26%, до 1 117,78 пункта.
