Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника подрос на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,7% - до 2 921,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,86%, до 1 162,82 пункта, долларовый РТС - на 0,26%, до 1 117,78 пункта.

