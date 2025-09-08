https://1prime.ru/20250908/atr-861937339.html

Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник

Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник - 08.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в понедельник утром после выхода окончательной оценки динамики | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T08:06+0300

2025-09-08T08:06+0300

2025-09-08T08:06+0300

экономика

рынок

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в понедельник утром после выхода окончательной оценки динамики ВВП Японии во втором квартале, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,17% - до 3 818,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 416,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,29%, до 25 492 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,07% - до 3 207,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,33%, до 8 841,8 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,45%, до 43 644,5 пункта. В понедельник были опубликованы окончательные данные по экономике Японии. Так, ВВП страны во втором квартале, по окончательной оценке, увеличился на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала рост показателя на 1%. К предшествовавшему кварталу экономика показала рост на 0,5%, предварительные данные отражали ее увеличение на 0,3%. Инвесторы могли обратить внимание и на политические новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что покидает пост председателя правящей Либерально-демократической партии.

https://1prime.ru/20250908/aktsii-861937224.html

азиатско-тихоокеанский регион

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, япония