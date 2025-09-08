Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник - 08.09.2025
Фондовые индексы АТР в основном растут в понедельник
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в понедельник утром после выхода окончательной оценки динамики ВВП Японии во втором квартале, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,17% - до 3 818,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 416,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,29%, до 25 492 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,07% - до 3 207,39 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снижался на 0,33%, до 8 841,8 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,45%, до 43 644,5 пункта. В понедельник были опубликованы окончательные данные по экономике Японии. Так, ВВП страны во втором квартале, по окончательной оценке, увеличился на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала рост показателя на 1%. К предшествовавшему кварталу экономика показала рост на 0,5%, предварительные данные отражали ее увеличение на 0,3%. Инвесторы могли обратить внимание и на политические новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что покидает пост председателя правящей Либерально-демократической партии.
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в понедельник утром после выхода окончательной оценки динамики ВВП Японии во втором квартале, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,17% - до 3 818,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 416,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,29%, до 25 492 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,07% - до 3 207,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,33%, до 8 841,8 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,45%, до 43 644,5 пункта.
В понедельник были опубликованы окончательные данные по экономике Японии. Так, ВВП страны во втором квартале, по окончательной оценке, увеличился на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка предполагала рост показателя на 1%.
К предшествовавшему кварталу экономика показала рост на 0,5%, предварительные данные отражали ее увеличение на 0,3%.
Инвесторы могли обратить внимание и на политические новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что покидает пост председателя правящей Либерально-демократической партии.
