Британия выделит 250 миллионов фунтов на развитие оборонного сектора - 08.09.2025
Британия выделит 250 миллионов фунтов на развитие оборонного сектора
Великобритания выделит дополнительные 250 миллионов фунтов стерлингов на развитие оборонной промышленности, говорится на сайте правительства Великобритании. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T10:52+0300
2025-09-08T10:52+0300
ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Великобритания выделит дополнительные 250 миллионов фунтов стерлингов на развитие оборонной промышленности, говорится на сайте правительства Великобритании. "В рамках DIS (Оборонная промышленная стратегия - ред.) местная экономика получит поддержку за счет запуска фонда в размере 250 миллионов фунтов стерлингов для сделок по развитию обороны", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства. Издание Financial Times связывает это решение с заключением контракта с Норвегией по постройке военных кораблей на общую сумму около 10 миллиардов фунтов стерлингов. "Запуск стратегии следует за важным контрактом по экспорту военных кораблей, подписанный на прошлой неделе, в котором Норвегия согласилась приобрести по крайней мере пять противолодочных фрегатов типа 26, которые будут построены в Глазго… Власти также подтвердили, что близкие к завершению переговоры по поводу военных кораблей ведутся с Данией и Швецией", - пишет издание. Согласно пресс-релизу, Великобритания планирует тратить 2,6% ВВП страны на оборону к 2027 году, "с амбицией достичь 3% в следующем парламенте". "Мы хотим сделать Великобританию лучшим местом в мире для создания и развития оборонной компании и вывести Великобританию на передний край инноваций", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Великобритании Джона Хили. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
великобритания, норвегия, москва, нато, financial times, мид рф
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НОРВЕГИЯ, МОСКВА, НАТО, Financial Times, МИД РФ
10:52 08.09.2025
 
Британия выделит 250 миллионов фунтов на развитие оборонного сектора

Британия выделит дополнительные 250 миллионов фунтов на оборонный сектор

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Великобритания выделит дополнительные 250 миллионов фунтов стерлингов на развитие оборонной промышленности, говорится на сайте правительства Великобритании.
"В рамках DIS (Оборонная промышленная стратегия - ред.) местная экономика получит поддержку за счет запуска фонда в размере 250 миллионов фунтов стерлингов для сделок по развитию обороны", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства.
Издание Financial Times связывает это решение с заключением контракта с Норвегией по постройке военных кораблей на общую сумму около 10 миллиардов фунтов стерлингов.
"Запуск стратегии следует за важным контрактом по экспорту военных кораблей, подписанный на прошлой неделе, в котором Норвегия согласилась приобрести по крайней мере пять противолодочных фрегатов типа 26, которые будут построены в Глазго… Власти также подтвердили, что близкие к завершению переговоры по поводу военных кораблей ведутся с Данией и Швецией", - пишет издание.
Согласно пресс-релизу, Великобритания планирует тратить 2,6% ВВП страны на оборону к 2027 году, "с амбицией достичь 3% в следующем парламенте".
"Мы хотим сделать Великобританию лучшим местом в мире для создания и развития оборонной компании и вывести Великобританию на передний край инноваций", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Великобритании Джона Хили.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Слова главы штаба обороны Британии о России поразили журналиста
Вчера, 11:41
 
