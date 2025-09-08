https://1prime.ru/20250908/britaniya-861946648.html
Британия выделит 250 миллионов фунтов на развитие оборонного сектора
ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Великобритания выделит дополнительные 250 миллионов фунтов стерлингов на развитие оборонной промышленности, говорится на сайте правительства Великобритании. "В рамках DIS (Оборонная промышленная стратегия - ред.) местная экономика получит поддержку за счет запуска фонда в размере 250 миллионов фунтов стерлингов для сделок по развитию обороны", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства. Издание Financial Times связывает это решение с заключением контракта с Норвегией по постройке военных кораблей на общую сумму около 10 миллиардов фунтов стерлингов. "Запуск стратегии следует за важным контрактом по экспорту военных кораблей, подписанный на прошлой неделе, в котором Норвегия согласилась приобрести по крайней мере пять противолодочных фрегатов типа 26, которые будут построены в Глазго… Власти также подтвердили, что близкие к завершению переговоры по поводу военных кораблей ведутся с Данией и Швецией", - пишет издание. Согласно пресс-релизу, Великобритания планирует тратить 2,6% ВВП страны на оборону к 2027 году, "с амбицией достичь 3% в следующем парламенте". "Мы хотим сделать Великобританию лучшим местом в мире для создания и развития оборонной компании и вывести Великобританию на передний край инноваций", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Великобритании Джона Хили. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
