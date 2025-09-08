https://1prime.ru/20250908/britaniya-861946648.html

Британия выделит 250 миллионов фунтов на развитие оборонного сектора

Британия выделит 250 миллионов фунтов на развитие оборонного сектора - 08.09.2025, ПРАЙМ

Британия выделит 250 миллионов фунтов на развитие оборонного сектора

Великобритания выделит дополнительные 250 миллионов фунтов стерлингов на развитие оборонной промышленности, говорится на сайте правительства Великобритании. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T10:52+0300

2025-09-08T10:52+0300

2025-09-08T10:52+0300

вооружения

великобритания

норвегия

москва

нато

financial times

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg

ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Великобритания выделит дополнительные 250 миллионов фунтов стерлингов на развитие оборонной промышленности, говорится на сайте правительства Великобритании. "В рамках DIS (Оборонная промышленная стратегия - ред.) местная экономика получит поддержку за счет запуска фонда в размере 250 миллионов фунтов стерлингов для сделок по развитию обороны", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства. Издание Financial Times связывает это решение с заключением контракта с Норвегией по постройке военных кораблей на общую сумму около 10 миллиардов фунтов стерлингов. "Запуск стратегии следует за важным контрактом по экспорту военных кораблей, подписанный на прошлой неделе, в котором Норвегия согласилась приобрести по крайней мере пять противолодочных фрегатов типа 26, которые будут построены в Глазго… Власти также подтвердили, что близкие к завершению переговоры по поводу военных кораблей ведутся с Данией и Швецией", - пишет издание. Согласно пресс-релизу, Великобритания планирует тратить 2,6% ВВП страны на оборону к 2027 году, "с амбицией достичь 3% в следующем парламенте". "Мы хотим сделать Великобританию лучшим местом в мире для создания и развития оборонной компании и вывести Великобританию на передний край инноваций", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Великобритании Джона Хили. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20250907/ukraina-861910028.html

великобритания

норвегия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, норвегия, москва, нато, financial times, мид рф