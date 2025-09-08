Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первое дело о дропперстве в Красноярском крае возбудили на школьницу - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250908/dropperstvo-861944417.html
Первое дело о дропперстве в Красноярском крае возбудили на школьницу
Первое дело о дропперстве в Красноярском крае возбудили на школьницу - 08.09.2025, ПРАЙМ
Первое дело о дропперстве в Красноярском крае возбудили на школьницу
Первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в Красноярском крае возбуждено на 16-летнюю школьницу из Назарово, девочка предоставила данные... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T10:25+0300
2025-09-08T10:25+0300
мошенничество
общество
финансы
красноярский край
москва
владимир путин
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 сен – ПРАЙМ. Первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в Красноярском крае возбуждено на 16-летнюю школьницу из Назарово, девочка предоставила данные своей банковской карты для незаконных переводов, а после отправляла их дальше на счета мошенников, сообщает краевой главк МВД. По данным краевой полиции, в июле 16-летняя школьница из красноярского города Назарово наткнулась в социальной сети на объявление о работе в удаленном формате. После перехода по ссылке она связалась с предполагаемым работодателем, который предложил предоставить данные своей банковской карты. Взамен обещались денежные поступления, которые девушка должна была переводить на указанные реквизиты. "Согласившись на заманчивое предложение, "работница", выполняя нехитрые указания, в течение нескольких дней осуществляла переводы. "Заработная плата" школьницы за несколько дней составила 1 600 рублей – небольшой процент от тех самых переводов. Тем временем в отдел полиции № 8 МУ МВД "Красноярское" обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве", - говорится в сообщении. В ходе расследования выяснилось, что похищенные у женщины деньги были переведены на счет школьницы, которая затем отправила их на указанные мошенником реквизиты. "В отношении девушки следователями СО МО МВД России "Назаровский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - отмечают в полицейском главке. Уточняется, что это первое уголовное дело по данной статье, возбужденное в Красноярском крае. Школьнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность для дропперов – до 3 лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до 6 лет для организаторов такой деятельности. Закон вступил в силу в начале июля. О первом уголовном деле, возбужденном в Москве, сообщалось 24 июля. На счет москвички мошенники перевели свыше одного миллиона рублей. На этом женщина заработала 5 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20250705/gody-859195912.html
красноярский край
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, красноярский край, москва, владимир путин, мвд
Мошенничество, Общество , Финансы, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, МОСКВА, Владимир Путин, МВД
10:25 08.09.2025
 
Первое дело о дропперстве в Красноярском крае возбудили на школьницу

В Красноярском крае школьницу заподозрили в незаконном обороте средств платежей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 8 сен – ПРАЙМ. Первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в Красноярском крае возбуждено на 16-летнюю школьницу из Назарово, девочка предоставила данные своей банковской карты для незаконных переводов, а после отправляла их дальше на счета мошенников, сообщает краевой главк МВД.
По данным краевой полиции, в июле 16-летняя школьница из красноярского города Назарово наткнулась в социальной сети на объявление о работе в удаленном формате. После перехода по ссылке она связалась с предполагаемым работодателем, который предложил предоставить данные своей банковской карты. Взамен обещались денежные поступления, которые девушка должна была переводить на указанные реквизиты.
"Согласившись на заманчивое предложение, "работница", выполняя нехитрые указания, в течение нескольких дней осуществляла переводы. "Заработная плата" школьницы за несколько дней составила 1 600 рублей – небольшой процент от тех самых переводов. Тем временем в отдел полиции № 8 МУ МВД "Красноярское" обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве", - говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что похищенные у женщины деньги были переведены на счет школьницы, которая затем отправила их на указанные мошенником реквизиты.
"В отношении девушки следователями СО МО МВД России "Назаровский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - отмечают в полицейском главке.
Уточняется, что это первое уголовное дело по данной статье, возбужденное в Красноярском крае. Школьнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность для дропперов – до 3 лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до 6 лет для организаторов такой деятельности. Закон вступил в силу в начале июля. О первом уголовном деле, возбужденном в Москве, сообщалось 24 июля. На счет москвички мошенники перевели свыше одного миллиона рублей. На этом женщина заработала 5 тысяч рублей.
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Вступил в силу федеральный закон об уголовной ответственности для дропперов
5 июля, 00:24
 
МошенничествоОбществоФинансыКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙМОСКВАВладимир ПутинМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала