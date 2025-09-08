https://1prime.ru/20250908/dropperstvo-861944417.html

Первое дело о дропперстве в Красноярском крае возбудили на школьницу

2025-09-08T10:25+0300

мошенничество

общество

финансы

красноярский край

москва

владимир путин

мвд

КРАСНОЯРСК, 8 сен – ПРАЙМ. Первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в Красноярском крае возбуждено на 16-летнюю школьницу из Назарово, девочка предоставила данные своей банковской карты для незаконных переводов, а после отправляла их дальше на счета мошенников, сообщает краевой главк МВД. По данным краевой полиции, в июле 16-летняя школьница из красноярского города Назарово наткнулась в социальной сети на объявление о работе в удаленном формате. После перехода по ссылке она связалась с предполагаемым работодателем, который предложил предоставить данные своей банковской карты. Взамен обещались денежные поступления, которые девушка должна была переводить на указанные реквизиты. "Согласившись на заманчивое предложение, "работница", выполняя нехитрые указания, в течение нескольких дней осуществляла переводы. "Заработная плата" школьницы за несколько дней составила 1 600 рублей – небольшой процент от тех самых переводов. Тем временем в отдел полиции № 8 МУ МВД "Красноярское" обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве", - говорится в сообщении. В ходе расследования выяснилось, что похищенные у женщины деньги были переведены на счет школьницы, которая затем отправила их на указанные мошенником реквизиты. "В отношении девушки следователями СО МО МВД России "Назаровский" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - отмечают в полицейском главке. Уточняется, что это первое уголовное дело по данной статье, возбужденное в Красноярском крае. Школьнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В июне 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность для дропперов – до 3 лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до 6 лет для организаторов такой деятельности. Закон вступил в силу в начале июля. О первом уголовном деле, возбужденном в Москве, сообщалось 24 июля. На счет москвички мошенники перевели свыше одного миллиона рублей. На этом женщина заработала 5 тысяч рублей.

