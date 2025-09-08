Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва и Тегеран проведут переговоры по цене газа для поставок в Иран - 08.09.2025
Москва и Тегеран проведут переговоры по цене газа для поставок в Иран
2025-09-08T10:58+0300
2025-09-08T10:58+0300
энергетика
газ
россия
иран
тегеран
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Представители Ирана и РФ проведут в ближайшее время Тегеране переговоры по цене российского газа для поставок в Иран, сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали. "В течение следующей недели представители из российского энергетического сектора приедут в Тегеран, чтобы окончательно доработать вопрос импорта (Ираном - ред.) газа из России", - сказал Джалали, чьи слова приводит агентство Tasnim. По его словам, "все вопросы, за исключением вопроса по цене, проработаны, условлено провести переговоры с российской стороной по цене".
иран
тегеран
газ, россия, иран, тегеран
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ИРАН, Тегеран
10:58 08.09.2025
 
© РИА Новости . Антон Быстров
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Представители Ирана и РФ проведут в ближайшее время Тегеране переговоры по цене российского газа для поставок в Иран, сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали.
"В течение следующей недели представители из российского энергетического сектора приедут в Тегеран, чтобы окончательно доработать вопрос импорта (Ираном - ред.) газа из России", - сказал Джалали, чьи слова приводит агентство Tasnim.
По его словам, "все вопросы, за исключением вопроса по цене, проработаны, условлено провести переговоры с российской стороной по цене".
Башня Азади в Тегеране
Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО
3 сентября, 16:47
 
ЭнергетикаГазРОССИЯИРАНТегеран
 
 
