Москва и Тегеран проведут переговоры по цене газа для поставок в Иран

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Представители Ирана и РФ проведут в ближайшее время Тегеране переговоры по цене российского газа для поставок в Иран, сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали. "В течение следующей недели представители из российского энергетического сектора приедут в Тегеран, чтобы окончательно доработать вопрос импорта (Ираном - ред.) газа из России", - сказал Джалали, чьи слова приводит агентство Tasnim. По его словам, "все вопросы, за исключением вопроса по цене, проработаны, условлено провести переговоры с российской стороной по цене".
