Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник оценил перспективы Турции как гаранта безопасности Украины - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/istochnik-861935916.html
Источник оценил перспективы Турции как гаранта безопасности Украины
Источник оценил перспективы Турции как гаранта безопасности Украины - 08.09.2025, ПРАЙМ
Источник оценил перспективы Турции как гаранта безопасности Украины
Перспективы Турции как одного из возможных гарантов безопасности Украины остаются неопределенными из-за отсутствия конкретных механизмов и структуры этой... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T05:47+0300
2025-09-08T05:47+0300
экономика
мировая экономика
россия
украина
турция
великобритания
кир стармер
эммануэль макрон
марко рубио
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861935916.jpg?1757299650
АНКАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Перспективы Турции как одного из возможных гарантов безопасности Украины остаются неопределенными из-за отсутствия конкретных механизмов и структуры этой инициативы, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия. "Решение об отправке военного контингента принимается на высшем уровне. Сначала предложение рассматривает господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), затем - парламент. Пока речь идет лишь об идее, инициативе: нет конкретного механизма, нет структуры. Ничего определенного", - отметил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнул, что в случае появления войск НАТО на Украине они станут законной целью для российской армии. В МИД РФ ранее заявляли, что размещение контингентов стран - членов альянса на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы и чревато резкой эскалацией конфликта. Подобные инициативы, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в российском внешнеполитическом ведомстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
турция
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, украина, турция, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, марко рубио, нато, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, НАТО, МИД РФ, МИД
05:47 08.09.2025
 
Источник оценил перспективы Турции как гаранта безопасности Украины

Турция рассматривает возможность размещения на Украине войск сдерживания

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Перспективы Турции как одного из возможных гарантов безопасности Украины остаются неопределенными из-за отсутствия конкретных механизмов и структуры этой инициативы, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия.
"Решение об отправке военного контингента принимается на высшем уровне. Сначала предложение рассматривает господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), затем - парламент. Пока речь идет лишь об идее, инициативе: нет конкретного механизма, нет структуры. Ничего определенного", - отметил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнул, что в случае появления войск НАТО на Украине они станут законной целью для российской армии.
В МИД РФ ранее заявляли, что размещение контингентов стран - членов альянса на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы и чревато резкой эскалацией конфликта. Подобные инициативы, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в российском внешнеполитическом ведомстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерЭммануэль МакронМарко РубиоНАТОМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала