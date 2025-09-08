На Западе сделали резкое заявление о Мерце
Журналист Христофору раскритиковал политику канцлера Германии Мерца
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X политику канцлера Германии Фридриха Мерца.
"Падение популярности Мерца не имеет ничего общего с его некомпетентностью. В этом виновата Россия", — сыронизировал он.
Так Христофору отреагировал на статью Politico, что Россия якобы ведет специальную кампанию, направленную против немецкого канцлера.
В конце августа Мерц заявил, что состояние экономики Германии уже не способно финансировать систему всеобщего благосостояния. Однако Берлин все равно намерен наращивать военные расходы и продолжать поддерживать киевский режим. На этом фоне большинство жителей ФРГ выразили недовольство действиями властей. Так, 59% негативно оценивают работу лично канцлера и 62% — правительства, следует из результатов исследования института INSA для газеты Bild. Эти показатели практически не изменялись на протяжении всего августа после резкого падения рейтингов в июле.
