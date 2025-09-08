Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали резкое заявление о Мерце - 08.09.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали резкое заявление о Мерце
2025-09-08T16:20+0300
2025-09-08T16:20+0300
германия
фридрих мерц
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X политику канцлера Германии Фридриха Мерца."Падение популярности Мерца не имеет ничего общего с его некомпетентностью. В этом виновата Россия", — сыронизировал он.Так Христофору отреагировал на статью Politico, что Россия якобы ведет специальную кампанию, направленную против немецкого канцлера.В конце августа Мерц заявил, что состояние экономики Германии уже не способно финансировать систему всеобщего благосостояния. Однако Берлин все равно намерен наращивать военные расходы и продолжать поддерживать киевский режим. На этом фоне большинство жителей ФРГ выразили недовольство действиями властей. Так, 59% негативно оценивают работу лично канцлера и 62% — правительства, следует из результатов исследования института INSA для газеты Bild. Эти показатели практически не изменялись на протяжении всего августа после резкого падения рейтингов в июле.
германия
© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X политику канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Падение популярности Мерца не имеет ничего общего с его некомпетентностью. В этом виновата Россия", — сыронизировал он.

Так Христофору отреагировал на статью Politico, что Россия якобы ведет специальную кампанию, направленную против немецкого канцлера.

В конце августа Мерц заявил, что состояние экономики Германии уже не способно финансировать систему всеобщего благосостояния. Однако Берлин все равно намерен наращивать военные расходы и продолжать поддерживать киевский режим. На этом фоне большинство жителей ФРГ выразили недовольство действиями властей. Так, 59% негативно оценивают работу лично канцлера и 62% — правительства, следует из результатов исследования института INSA для газеты Bild. Эти показатели практически не изменялись на протяжении всего августа после резкого падения рейтингов в июле.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Европа не играет в мире той роли, которую хотела бы, заявил Мерц
5 сентября, 15:11
 
ГЕРМАНИЯФридрих Мерц
 
 
