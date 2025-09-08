https://1prime.ru/20250908/peskov-861952136.html
Запад не смог санкциями оказать давление на Россию, сообщил Песков
2025-09-08T11:57+0300
политика
россия
запад
дмитрий песков
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Западные санкции оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они (санкции Запада - ред.) оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
запад
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
россия, запад, дмитрий песков, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Песков, санкции против РФ
