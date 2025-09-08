https://1prime.ru/20250908/peskov-861952136.html

Запад не смог санкциями оказать давление на Россию, сообщил Песков

Западные санкции оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T11:57+0300

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Западные санкции оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они (санкции Запада - ред.) оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

