Песков прокомментировал слова Путина о достижении России своих целей
Песков прокомментировал слова Путина о достижении России своих целей
2025-09-08T12:01+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства, о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наши цели и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
